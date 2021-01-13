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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592802106.html
Названы лекарства, противопоказанные при лечении коронавируса
Названы лекарства, противопоказанные при лечении коронавируса
Существует несколько препаратов, которые не следует применять во время заболевания коронавирусом. Об этом, как сообщает портал Yahoo life, заявил доктор... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T02:15
2021-01-13T02:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
цинциннати
российская академия наук
огайо
сша
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Существует несколько препаратов, которые не следует применять во время заболевания коронавирусом. Об этом, как сообщает портал Yahoo life, заявил доктор медицинских наук из детской больницы в Цинциннати, штат Огайо, США, Джошуа Шаффцин.В первую очередь медик порекомендовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом, так как они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления. Лучше всего продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу организма, подчеркнул специалист.Также, отметил доктор, не следует пользоваться ингаляторами. Врач пояснил, что, если нет астмы, они скорее навредят организму, чем помогут. Кроме того, врач пояснил, что любой препарат, содержащий фенилэфрин, опасен при болезнях сердца, заметив, что это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев.Четыре препарата от коронавирусаГлавный врач инфекционного отделения Медицинского центра Большого Балтимора в США Теодор Бейли ранее перечислил безрецептурные препараты, которые нужны, чтобы облегчить течение COVID-19.Первым пунктом врач назвал болеутоляющие лекарства, которые работают как противовоспалительные, а также помогают при различных видах боли и могут быть полезны при лихорадке. Другая важная группа препаратов — жаропонижающие, прежде всего парацетамол. Бейли призвал также держать наготове лекарства от кашля, так как это один из симптомов COVID-19. Медик уточнил, что необходим препарат, подавляющий кашлевый рефлекс. Четвертый пункт в списке — витамин C и цинк. Эти добавки помогают поддержать иммунитет, но не могут повлиять на течение болезни, если уже произошло заражение, предупредил врач.Корректировка стратегии борьбыПоявление более заразных штаммов SARS-CoV-2 требует добавить в стратегию борьбы с пандемией создание комплексных препаратов, которые защитят от осложнений системы свертывания крови и иммунную систему человека, сообщил ранее РИА Новости доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра "Якутский научный центр Сибирского отделения РАН" Борис Кершенгольц.Он уточнил, что комплексные препараты должны эффективно защищать те системы в организме человека, которые в первую очередь поражаются при инфицировании и сбой функционирования которых приводит к наиболее тяжелым последствиям и осложнениям при инфицировании, вплоть до летального исхода.Лекарственное растение, подавляющие COVIDКак стало известно ранее, американские ученые доказали, что экстракт полыни препятствует репликации коронавируса SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Artemisia annua, или полынь однолетняя широко распространена в разных странах мира, в том числе в России. Известно, что это растение вырабатывает артемизинин — вещество с доказанной антивирусной активностью.Теперь исследователи продемонстрировали, что горячий водный экстракт листьев Artemisia annua обладает противовирусной активностью против SARS-CoV-2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592582044.html
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коронавирус covid-19, цинциннати, российская академия наук, огайо, сша, в мире

Названы лекарства, противопоказанные при лечении коронавируса

02:15 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник держит в ладонях лекарственные препараты
Сотрудник держит в ладонях лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Существует несколько препаратов, которые не следует применять во время заболевания коронавирусом. Об этом, как сообщает портал Yahoo life, заявил доктор медицинских наук из детской больницы в Цинциннати, штат Огайо, США, Джошуа Шаффцин.
В первую очередь медик порекомендовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом, так как они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления. Лучше всего продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу организма, подчеркнул специалист.
Также, отметил доктор, не следует пользоваться ингаляторами. Врач пояснил, что, если нет астмы, они скорее навредят организму, чем помогут. Кроме того, врач пояснил, что любой препарат, содержащий фенилэфрин, опасен при болезнях сердца, заметив, что это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев.
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Четыре препарата от коронавируса

Главный врач инфекционного отделения Медицинского центра Большого Балтимора в США Теодор Бейли ранее перечислил безрецептурные препараты, которые нужны, чтобы облегчить течение COVID-19.
Первым пунктом врач назвал болеутоляющие лекарства, которые работают как противовоспалительные, а также помогают при различных видах боли и могут быть полезны при лихорадке. Другая важная группа препаратов — жаропонижающие, прежде всего парацетамол.
Бейли призвал также держать наготове лекарства от кашля, так как это один из симптомов COVID-19. Медик уточнил, что необходим препарат, подавляющий кашлевый рефлекс. Четвертый пункт в списке — витамин C и цинк. Эти добавки помогают поддержать иммунитет, но не могут повлиять на течение болезни, если уже произошло заражение, предупредил врач.
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Корректировка стратегии борьбы

Появление более заразных штаммов SARS-CoV-2 требует добавить в стратегию борьбы с пандемией создание комплексных препаратов, которые защитят от осложнений системы свертывания крови и иммунную систему человека, сообщил ранее РИА Новости доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра "Якутский научный центр Сибирского отделения РАН" Борис Кершенгольц.
Он уточнил, что комплексные препараты должны эффективно защищать те системы в организме человека, которые в первую очередь поражаются при инфицировании и сбой функционирования которых приводит к наиболее тяжелым последствиям и осложнениям при инфицировании, вплоть до летального исхода.
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Лекарственное растение, подавляющие COVID

Как стало известно ранее, американские ученые доказали, что экстракт полыни препятствует репликации коронавируса SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.
Artemisia annua, или полынь однолетняя широко распространена в разных странах мира, в том числе в России. Известно, что это растение вырабатывает артемизинин — вещество с доказанной антивирусной активностью.
Теперь исследователи продемонстрировали, что горячий водный экстракт листьев Artemisia annua обладает противовирусной активностью против SARS-CoV-2.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЦинциннатиРоссийская академия наукОгайоСШАВ мире
 
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