https://ria.ru/20210113/kartrayt-1592918159.html

Адвокат рассказал о результатах экспертизы останков рэпера Картрайта

Адвокат рассказал о результатах экспертизы останков рэпера Картрайта

Экспертиза останков тела рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко), обнаруженных в квартире в Петербурге, показала, что у музыканта перед смертью... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:00

2021-01-13T19:00

2021-01-13T19:00

марина кохал

гибель украинского рэпера в петербурге

энди картрайт

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Экспертиза останков тела рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко), обнаруженных в квартире в Петербурге, показала, что у музыканта перед смертью был критически низкий уровень глюкозы, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит."Меня ознакомили с результатами судебной экспертизы. Из заключений экспертов следует, что у Юшко был критически низкий уровень глюкозы - 0,9 мкмоль", - сказал Кобит.Он добавил, что в останках тела, которые состоят из 15 частей, не было крови, поэтому экспертам пришлось брать на исследование стеклянное тело глаза. "В останках также не хватает восьми внутренних органов, таких как кишечник, поджелудочная железа, печень. Сейчас назначена еще одна комплексная экспертиза, к которой привлечены эксперты-токсикологи", - отметил защитник.По словам адвоката, из результатов экспертизы также следует, что смерть музыканта не была естественной, но наступила не от наркотиков, кроме того, установлено, что инъекция, следы от которой видны на ладони рэпера, была сделана не более чем за 1,5 часа до смерти, согласно выводам экспертов.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире на Невском проспекте в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу". Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Позже она связалась с адвокатом и обратилась в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.В октябре была задержана для допроса мать Марины Кохал Елена, а внук, который находился в это время с ней, изъят органами опеки. После обследования в больнице он был определен в учреждение для детей-сирот.

https://ria.ru/20201113/reper-1584554673.html

https://ria.ru/20201022/kartrayt-1581042699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия