https://ria.ru/20210113/karabakh-1592897408.html

Баку опроверг сообщения о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Баку опроверг сообщения о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о том, что азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен армянский... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:02

2021-01-13T17:02

2021-01-13T17:02

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 13 янв – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о том, что азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен армянский военнослужащий.Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в среду, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, в результате чего военнослужащий Армии обороны Карабаха получил ранения.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210113/aliev_erevan-1592760000.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире