Баку опроверг сообщения о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе
БАКУ, 13 янв – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о том, что азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен армянский военнослужащий.
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в среду, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, в результате чего военнослужащий Армии обороны Карабаха получил ранения.
"Азербайджанская армия строго придерживается достигнутого 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе. Никакого нарушения прекращения огня со стороны азербайджанской армии не было", - заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.