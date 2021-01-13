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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210113/karabakh-1592891306.html
Карабах обвинил Азербайджан в нарушении режима прекращения огня
Карабах обвинил Азербайджан в нарушении режима прекращения огня
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в среду, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, в результате чего РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:25
2021-01-13T16:25
ситуация в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
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ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в среду, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, в результате чего военнослужащий Армии обороны получил ранения.Отмечается, что раненый был доставлен в военный госпиталь и прооперирован. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210113/stepanakert-1592840177.html
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обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире

Карабах обвинил Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

16:25 13.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в среду, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, в результате чего военнослужащий Армии обороны получил ранения.

"Тринадцатого января примерно в 12.00 (11.00 мск) в результате грубого нарушения противником режима прекращения огня на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на центральном направлении (линии соприкосновения – ред.), огнестрельное ранение получил военнослужащий Вардан Киракосян 2000 года рождения", - говорится в сообщении на сайте минобороны.

Отмечается, что раненый был доставлен в военный госпиталь и прооперирован. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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