https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592940532.html

Республиканцы возложили на Трампа ответственность за атаку на Капитолий

Республиканцы возложили на Трампа ответственность за атаку на Капитолий

Президент США Дональд Трамп несет ответственность за нападение протестующих на Капитолий, заявил в среду лидер республиканского меньшинства в палате... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-13T22:12

2021-01-13T22:12

2021-01-14T01:44

второй импичмент дональду трампу

захват капитолия в вашингтоне

кевин маккарти

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несет ответственность за нападение протестующих на Капитолий, заявил в среду лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти."Президент несет ответственность за нападение протестующих на конгресс в среду. Он должен был немедленно осудить толпу, когда видел, что происходит. Эти факты требуют немедленных действий от президента Трампа, принятия своей доли ответственности", - сказал Маккарти в ходе дебатов по вопросу импичмента.Как ожидается, подконтрольная демократам палата представителей в среду проголосует за импичмент. Это сделает Трампа первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел заявил, что не намерен созывать палату досрочно, таким образом, полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся.

https://ria.ru/20210113/natsgvardiya-1592939785.html

сша

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второй импичмент дональду трампу, кевин маккарти, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире