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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592940532.html
Республиканцы возложили на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
Республиканцы возложили на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
Президент США Дональд Трамп несет ответственность за нападение протестующих на Капитолий, заявил в среду лидер республиканского меньшинства в палате... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T22:12
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
кевин маккарти
капитолий
дональд трамп
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несет ответственность за нападение протестующих на Капитолий, заявил в среду лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти."Президент несет ответственность за нападение протестующих на конгресс в среду. Он должен был немедленно осудить толпу, когда видел, что происходит. Эти факты требуют немедленных действий от президента Трампа, принятия своей доли ответственности", - сказал Маккарти в ходе дебатов по вопросу импичмента.Как ожидается, подконтрольная демократам палата представителей в среду проголосует за импичмент. Это сделает Трампа первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел заявил, что не намерен созывать палату досрочно, таким образом, полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся.
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второй импичмент дональду трампу, кевин маккарти, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Республиканцы возложили на Трампа ответственность за атаку на Капитолий

22:12 13.01.2021 (обновлено: 01:44 14.01.2021)
 
© REUTERS / Shannon StapletonСторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несет ответственность за нападение протестующих на Капитолий, заявил в среду лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.
"Президент несет ответственность за нападение протестующих на конгресс в среду. Он должен был немедленно осудить толпу, когда видел, что происходит. Эти факты требуют немедленных действий от президента Трампа, принятия своей доли ответственности", - сказал Маккарти в ходе дебатов по вопросу импичмента.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Как ожидается, подконтрольная демократам палата представителей в среду проголосует за импичмент. Это сделает Трампа первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.
После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел заявил, что не намерен созывать палату досрочно, таким образом, полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся.
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