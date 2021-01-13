https://ria.ru/20210113/kachinskiy-1592824494.html

В МИД прокомментировали требования вернуть обломки самолета Качиньского

В МИД прокомментировали требования вернуть обломки самолета Качиньского

Заявления Варшавы о бессрочном удержании Россией обломков разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета президента Леха Качиньского и требования вернуть их... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:30

2021-01-13T10:30

2021-01-13T11:50

сергей андреев (дипломат)

ту-154

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

генеральная прокуратура рф

лех качиньский

польша

смоленск

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заявления Варшавы о бессрочном удержании Россией обломков разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета президента Леха Качиньского и требования вернуть их обратно в Польшу абсолютно беспочвенны, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."МИД России и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся в том числе на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации", - напомнил дипломат."Что касается ссылок поляков на международное право, с их точки зрения, якобы, не позволяющего России хранить вещественные доказательства на своей территории, обеспечивая при этом доступ к ним польским следователям, то они несостоятельны. Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований", - подчеркнул Тяпкин.В соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства передаются только после завершения следственных действий, они еще продолжаются, пояснил он."В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны", - резюмировал дипломат.Польша постоянно требует передать ей обломки Ту-154. Посол России в Польше Сергей Андреев ранее заявил РИА Новости, что обломки самолета остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла, что обломки самолета являются вещественным доказательством и в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса России должны "храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела".Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.В сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210112/aviakatastrofa-1592662735.html

https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577368181.html

https://ria.ru/20200917/medvedev-1577409718.html

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смоленск

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сергей андреев (дипломат), ту-154, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, генеральная прокуратура рф, лех качиньский, польша, смоленск, в мире