Москва уверена в реализации "Северного потока — 2", заявили в МИД
10:12 13.01.2021 (обновлено: 11:49 13.01.2021)
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва не сомневается в успешной реализации газопровода "Северный поток — 2", несмотря на давление США на европейских партнеров "Газпрома", сроки завершения строительства зависят от многих факторов, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий... В успешной реализации "Северного потока — 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной. Из этого мы и исходим", - подчеркнул дипломат.
"Со своей стороны российские компании твёрдо намерены выполнить коммерческие договорённости, подписанные, в том числе со многими немецкими компаниями", - добавил Тяпкин.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.