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Москва уверена в реализации "Северного потока — 2", заявили в МИД
Москва уверена в реализации "Северного потока — 2", заявили в МИД
Москва не сомневается в успешной реализации газопровода "Северный поток — 2", несмотря на давление США на европейских партнеров "Газпрома", сроки завершения... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:12
2021-01-13T11:49
allseas
дональд трамп
газпром
ангела меркель
украина
экономика
северный поток — 2
москва
сша
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва не сомневается в успешной реализации газопровода "Северный поток — 2", несмотря на давление США на европейских партнеров "Газпрома", сроки завершения строительства зависят от многих факторов, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий... В успешной реализации "Северного потока — 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной. Из этого мы и исходим", - подчеркнул дипломат."Со своей стороны российские компании твёрдо намерены выполнить коммерческие договорённости, подписанные, в том числе со многими немецкими компаниями", - добавил Тяпкин."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210112/potok-1592713734.html
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allseas, дональд трамп, газпром, ангела меркель, украина, экономика, северный поток — 2, москва, сша

Москва уверена в реализации "Северного потока — 2", заявили в МИД

10:12 13.01.2021 (обновлено: 11:49 13.01.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва не сомневается в успешной реализации газопровода "Северный поток — 2", несмотря на давление США на европейских партнеров "Газпрома", сроки завершения строительства зависят от многих факторов, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий... В успешной реализации "Северного потока — 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной. Из этого мы и исходим", - подчеркнул дипломат.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 13:38
Британский депутат назвал "Северный поток — 2" реальной проблемой
"Со своей стороны российские компании твёрдо намерены выполнить коммерческие договорённости, подписанные, в том числе со многими немецкими компаниями", - добавил Тяпкин.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.
Читайте полный текст интервью >>
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 18:40
В Германии призвали Евросоюз защитить "Северный поток — 2" от санкций
 
AllseasДональд ТрампГазпромАнгела МеркельУкраинаЭкономикаСеверный поток — 2МоскваСША
 
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