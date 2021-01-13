https://ria.ru/20210113/gazoprovod-1592822137.html

Москва уверена в реализации "Северного потока — 2", заявили в МИД

Москва уверена в реализации "Северного потока — 2", заявили в МИД

Москва не сомневается в успешной реализации газопровода "Северный поток — 2", несмотря на давление США на европейских партнеров "Газпрома", сроки завершения... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:12

2021-01-13T10:12

2021-01-13T11:49

allseas

дональд трамп

газпром

ангела меркель

украина

экономика

северный поток — 2

москва

сша

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва не сомневается в успешной реализации газопровода "Северный поток — 2", несмотря на давление США на европейских партнеров "Газпрома", сроки завершения строительства зависят от многих факторов, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий... В успешной реализации "Северного потока — 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной. Из этого мы и исходим", - подчеркнул дипломат."Со своей стороны российские компании твёрдо намерены выполнить коммерческие договорённости, подписанные, в том числе со многими немецкими компаниями", - добавил Тяпкин."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210112/potok-1592713734.html

https://ria.ru/20210107/bundestag-1592265284.html

украина

москва

сша

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allseas, дональд трамп, газпром, ангела меркель, украина, экономика, северный поток — 2, москва, сша