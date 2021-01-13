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Эрдоган заявил, что Турция не поддастся "диктату соцсетей"
Эрдоган заявил, что Турция не поддастся "диктату соцсетей"
Турция не поддастся диктату соцсетей, заявил президент республики Тайип Эрдоган на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T20:40
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Турция не поддастся диктату соцсетей, заявил президент республики Тайип Эрдоган на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и FacebookРанее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу словаПо его словам, использование национальных мессенджеров в Турции растет, она будет их развивать и укреплять.Во вторник администрация турецкого лидера после отказа от мессенджера WhatsApp сообщила, что Эрдоган завел каналы в Telegram и BIP. Канал президента Турции в Telegram набрал более 215 тысяч подписчиков.Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
https://ria.ru/20210113/netanyakhu-1592923350.html
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telegram (приложение), whatsapp inc., дональд трамп, турция, сша, twitter, технологии, в мире

Эрдоган заявил, что Турция не поддастся "диктату соцсетей"

20:40 13.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Турция не поддастся диктату соцсетей, заявил президент республики Тайип Эрдоган на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова

Цифровизация и удобства, которые дают нам интернет и соцсети, также рождают серьезные риски. Споры вокруг результатов выборов в США показали, куда может завести цифровой фашизм. Главная опасность в том, что террористы вмешиваются в политику посредством соцсетей... Мы столкнулись со множеством случаев произвола социальных сетей, но не поддадимся их диктату.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Тайип Эрдоган
президент Турции
По его словам, использование национальных мессенджеров в Турции растет, она будет их развивать и укреплять.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 19:30
Нетаньяху завел канал в Telegram на русском языке
Во вторник администрация турецкого лидера после отказа от мессенджера WhatsApp сообщила, что Эрдоган завел каналы в Telegram и BIP. Канал президента Турции в Telegram набрал более 215 тысяч подписчиков.
Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
Сторонник президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 08:00
Политика конфиденциальности: из проводников свободы — в монстры
 
Telegram (приложение)WhatsApp Inc.Дональд ТрампТурцияСШАTwitterТехнологииВ мире
 
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