https://ria.ru/20210113/erdogan-1592932867.html

Эрдоган заявил, что Турция не поддастся "диктату соцсетей"

Эрдоган заявил, что Турция не поддастся "диктату соцсетей"

Турция не поддастся диктату соцсетей, заявил президент республики Тайип Эрдоган на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T20:40

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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Турция не поддастся диктату соцсетей, заявил президент республики Тайип Эрдоган на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и FacebookРанее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу словаПо его словам, использование национальных мессенджеров в Турции растет, она будет их развивать и укреплять.Во вторник администрация турецкого лидера после отказа от мессенджера WhatsApp сообщила, что Эрдоган завел каналы в Telegram и BIP. Канал президента Турции в Telegram набрал более 215 тысяч подписчиков.Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.

https://ria.ru/20210113/netanyakhu-1592923350.html

https://ria.ru/20210113/konfidentsialnost-1592744720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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telegram (приложение), whatsapp inc., дональд трамп, турция, сша, twitter, технологии, в мире