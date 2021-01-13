https://ria.ru/20210113/dorogi-1592914152.html

МЧС приступило к развертыванию пунктов обогрева на федеральных трассах

МЧС приступило к развертыванию пунктов обогрева на федеральных трассах

МЧС России в условиях похолодания приступило к развертыванию стационарных и мобильных пунктов обогрева на федеральных трассах в регионах страны, мониторинг... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T18:37

2021-01-13T18:37

2021-01-13T18:37

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МЧС России в условиях похолодания приступило к развертыванию стационарных и мобильных пунктов обогрева на федеральных трассах в регионах страны, мониторинг заторов на дорогах будут вести беспилотники, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."В условиях аномальных похолоданий МЧС России разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс. Пункты предназначены для оказания помощи водителям и пассажирам, транспортные средства которых по каким-либо причинам не могут продолжить движение", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что пункты оборудованы всем необходимым, в том числе медикаментами и зарядными устройствами. В них также организовано питание, включая горячий чай. В частности, в Ленинградской области, где, по прогнозам синоптиков, ожидается понижение температуры воздуха до минус 25 градусов, подготовлены к развертыванию девять мобильных пунктов обогрева. Для мониторинга заторов на федеральных автодорогах планируется использовать беспилотные летательные аппараты."Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20201213/dvigatel-1589003784.html

ленинградская область

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здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, общество