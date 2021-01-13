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Назван утренний симптом, предупреждающий о риске диабета
Назван утренний симптом, предупреждающий о риске диабета
Высокий уровень сахара в крови, который способен привести к диабету второго типа, можно выявить через ряд утренних симптомов, сообщает Express со ссылкой на... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:52
2021-01-13T17:12
диабет
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Высокий уровень сахара в крови, который способен привести к диабету второго типа, можно выявить через ряд утренних симптомов, сообщает Express со ссылкой на врача-эндокринолога Ральфа Абрахама.Среди признаков диабета он в первую очередь выделяет постоянную жажду и учащенное мочеиспускание. Поэтому если человек после пробуждения регулярно ощущает сухость во рту и горле и вынужден срочно идти в туалет, то ему необходимо обратить внимание на уровень глюкозы в крови. Также следует насторожиться, если посреди ночи вас будит желание выпить воды.В случае обнаружения подобных признаков специалист советует проанализировать, не сочетаются ли они с другими симптомами диабета, такими как усталость, сонливость, помутнение зрения, плохое заживление мелких ран, а также грибковые инфекции и фурункулы. Если имеется несколько таких проявлений, то лучше пройти обследование.
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диабет, здоровье - общество

Назван утренний симптом, предупреждающий о риске диабета

15:52 13.01.2021 (обновлено: 17:12 13.01.2021)
 
© Fotolia / Yuri ArcursМужчина просыпается после сна. Архивное фото
Мужчина просыпается после сна. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Fotolia / Yuri Arcurs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Высокий уровень сахара в крови, который способен привести к диабету второго типа, можно выявить через ряд утренних симптомов, сообщает Express со ссылкой на врача-эндокринолога Ральфа Абрахама.
Среди признаков диабета он в первую очередь выделяет постоянную жажду и учащенное мочеиспускание. Поэтому если человек после пробуждения регулярно ощущает сухость во рту и горле и вынужден срочно идти в туалет, то ему необходимо обратить внимание на уровень глюкозы в крови. Также следует насторожиться, если посреди ночи вас будит желание выпить воды.
В случае обнаружения подобных признаков специалист советует проанализировать, не сочетаются ли они с другими симптомами диабета, такими как усталость, сонливость, помутнение зрения, плохое заживление мелких ран, а также грибковые инфекции и фурункулы. Если имеется несколько таких проявлений, то лучше пройти обследование.
Бургеры - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 17:07
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