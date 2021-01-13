https://ria.ru/20210113/diabet-1592884860.html

Назван утренний симптом, предупреждающий о риске диабета

Назван утренний симптом, предупреждающий о риске диабета

Высокий уровень сахара в крови, который способен привести к диабету второго типа, можно выявить через ряд утренних симптомов, сообщает Express со ссылкой на... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:52

2021-01-13T15:52

2021-01-13T17:12

диабет

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/92780/27/927802710_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_84110519a3587325130694f8d53e6f5c.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Высокий уровень сахара в крови, который способен привести к диабету второго типа, можно выявить через ряд утренних симптомов, сообщает Express со ссылкой на врача-эндокринолога Ральфа Абрахама.Среди признаков диабета он в первую очередь выделяет постоянную жажду и учащенное мочеиспускание. Поэтому если человек после пробуждения регулярно ощущает сухость во рту и горле и вынужден срочно идти в туалет, то ему необходимо обратить внимание на уровень глюкозы в крови. Также следует насторожиться, если посреди ночи вас будит желание выпить воды.В случае обнаружения подобных признаков специалист советует проанализировать, не сочетаются ли они с другими симптомами диабета, такими как усталость, сонливость, помутнение зрения, плохое заживление мелких ран, а также грибковые инфекции и фурункулы. Если имеется несколько таких проявлений, то лучше пройти обследование.

https://ria.ru/20210105/produkty-1592061943.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диабет, здоровье - общество