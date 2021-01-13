В МИД рассказали об отношениях с Чехией после сноса памятника Коневу
10:19 13.01.2021 (обновлено: 11:49 13.01.2021)
© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва не рассматривает ситуацию со сносом памятника маршалу Ивану Коневу как повод для пересмотра Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Дипломат отметил, что чешская сторона, демонтировав памятник маршалу Коневу, нарушила положения двустороннего договора.
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"На это мы неоднократно обращали внимание Праги, в том числе предложив летом 2020 года провести соответствующие двусторонние консультации. Они, к сожалению, до сих пор не состоялись. Рассчитываем, что наши чешские партнёры предложат разумный компромисс, который станет достойным решением созданной не нами проблемы", - сказал Тяпкин.
"Мы склонны воспринимать сложившуюся ситуацию не как повод для пересмотра договора 1993 года, являющегося базовым документом современных российско-чешских отношений, а как основу для поиска устраивающих обе стороны решений в рамках существующего правового поля", - подчеркнул дипломат.
Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
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