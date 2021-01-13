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Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Барклай
Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Барклай
Британский миллиардер и совладелец одной из крупнейших британских газет Daily Telegraph и ее дочерних изданий Дэвид Барклай скончался в возрасте 86 лет,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:46
2021-01-13T14:46
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британский миллиардер и совладелец одной из крупнейших британских газет Daily Telegraph и ее дочерних изданий Дэвид Барклай скончался в возрасте 86 лет, сообщает газета Guardian.По данным издания, причиной неожиданной кончины миллиардера стала непродолжительная болезнь. У Барклая остались четыре сына и девять внуков.Сообщается, что Дэвид Барклай был совладельцем британской газеты Daily Telegraph совместно со своим братом-близнецом Фредериком и являлся одним из наиболее успешных бизнесменов своего времени. Согласно списку самых богатых людей, опубликованному Sunday Times в 2020 году, состояние братьев оценивалось в семь миллиардов фунтов (9,5 миллиардов долларов).Близнецы начали свою карьеру в 1968 году с приобретения отелей. Позже, в 1983 году братья купили группу компаний по пивоварению и транспортировке. В начале 90-х они решили заняться газетным бизнесом, купив местную газету Scotsman. В 2004 году близнецы Барклай стали владельцами британской газеты Daily Telegraph, а также ее дочерних изданий.Дэвид и Фредерик также основали совместный благотворительный фонд в 1989 году, который с момента своего создания выделил более 15 миллионов фунтов (20,5 миллионов долларов) в качестве пожертвований в детские благотворительные фонды и больницы. Кроме того, фонд занимался поддержкой медицинских исследований. За свои заслуги перед страной и обществом оба брата были удостоены рыцарского звания в 2000 году.
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sunday times, борис джонсон, the daily telegraph, великобритания, в мире

Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Барклай

14:46 13.01.2021
 
© AFP 2020 / Michael StephensБританский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Барклай
Британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Барклай - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AFP 2020 / Michael Stephens
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британский миллиардер и совладелец одной из крупнейших британских газет Daily Telegraph и ее дочерних изданий Дэвид Барклай скончался в возрасте 86 лет, сообщает газета Guardian.
"С уважением и восхищением я прощаюсь с сэром Дэвидом Барклаем, который спас великую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь", - написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По данным издания, причиной неожиданной кончины миллиардера стала непродолжительная болезнь. У Барклая остались четыре сына и девять внуков.
Сообщается, что Дэвид Барклай был совладельцем британской газеты Daily Telegraph совместно со своим братом-близнецом Фредериком и являлся одним из наиболее успешных бизнесменов своего времени. Согласно списку самых богатых людей, опубликованному Sunday Times в 2020 году, состояние братьев оценивалось в семь миллиардов фунтов (9,5 миллиардов долларов).
Близнецы начали свою карьеру в 1968 году с приобретения отелей. Позже, в 1983 году братья купили группу компаний по пивоварению и транспортировке. В начале 90-х они решили заняться газетным бизнесом, купив местную газету Scotsman. В 2004 году близнецы Барклай стали владельцами британской газеты Daily Telegraph, а также ее дочерних изданий.
Дэвид и Фредерик также основали совместный благотворительный фонд в 1989 году, который с момента своего создания выделил более 15 миллионов фунтов (20,5 миллионов долларов) в качестве пожертвований в детские благотворительные фонды и больницы. Кроме того, фонд занимался поддержкой медицинских исследований. За свои заслуги перед страной и обществом оба брата были удостоены рыцарского звания в 2000 году.
 
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