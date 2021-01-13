https://ria.ru/20210113/abkhaziya-1592863221.html

Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями

Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями

Туроператоры рассказали, как повлияют на спрос туристов новые ограничения, введенные в Абхазии, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:21

2021-01-13T15:21

2021-01-13T15:21

туризм

коронавирус covid-19

туризм

гостиницы

отели

гагра

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

гудаутский район

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как повлияют на спрос туристов новые ограничения, введенные в Абхазии, сообщает АТОР.Из-за роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников в этой кавказской республике еще на месяц продлили режим ограничений. Еще месяц будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, на работу учреждения культуры и образования, SPA-салонов и саун.Кроме того, до 10 февраля закрыты заведения общепита: они могут лишь доставлять еду. Маски необходимо носить в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси.Между тем, участники рынка говорят, что ужесточение ковидных правил мало повлияют на турпоток из России. "Во-первых, потому что пик продаж на новогодние праздники пройден, и сейчас туристов немного, — объясняет гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. — Во-вторых, потому что в межсезонье в Абхазию туристы едут преимущественно с экскурсионными целями, отдавая предпочтение природным объектам и маршрутам на открытом воздухе. А на этом направлении ограничений нет". Отели в республике работают, экскурсии проводятся. Можно отправиться и на озеро Рица, и в Новый Афон.По данным министерства туризма Абхазии, большинство гостей, посетивших республику в новогодние праздники, останавливались в Сухуме. Загрузка номерного фонда достигала 80 процентов. В Гудаутском районе, в частности в Новом Афоне, отдыхающие выкупили 70 процентов номеров, а в Гаграх было занято 65 процентов мест в гостиницах.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

гагра

гудаутский район

абхазия

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коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, гагра, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, гудаутский район, новый год, абхазия