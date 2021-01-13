https://ria.ru/20210113/abkhaziya-1592863221.html
Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
Туроператоры рассказали, как повлияют на спрос туристов новые ограничения, введенные в Абхазии, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:21
2021-01-13T15:21
2021-01-13T15:21
туризм
коронавирус covid-19
туризм
гостиницы
отели
гагра
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
гудаутский район
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как повлияют на спрос туристов новые ограничения, введенные в Абхазии, сообщает АТОР.Из-за роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников в этой кавказской республике еще на месяц продлили режим ограничений. Еще месяц будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, на работу учреждения культуры и образования, SPA-салонов и саун.Кроме того, до 10 февраля закрыты заведения общепита: они могут лишь доставлять еду. Маски необходимо носить в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси.Между тем, участники рынка говорят, что ужесточение ковидных правил мало повлияют на турпоток из России. "Во-первых, потому что пик продаж на новогодние праздники пройден, и сейчас туристов немного, — объясняет гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. — Во-вторых, потому что в межсезонье в Абхазию туристы едут преимущественно с экскурсионными целями, отдавая предпочтение природным объектам и маршрутам на открытом воздухе. А на этом направлении ограничений нет". Отели в республике работают, экскурсии проводятся. Можно отправиться и на озеро Рица, и в Новый Афон.По данным министерства туризма Абхазии, большинство гостей, посетивших республику в новогодние праздники, останавливались в Сухуме. Загрузка номерного фонда достигала 80 процентов. В Гудаутском районе, в частности в Новом Афоне, отдыхающие выкупили 70 процентов номеров, а в Гаграх было занято 65 процентов мест в гостиницах.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, гагра, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, гудаутский район, новый год, абхазия
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, как повлияют на спрос туристов новые ограничения, введенные в Абхазии, сообщает
АТОР.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников в этой кавказской республике еще на месяц продлили режим ограничений. Еще месяц будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, на работу учреждения культуры и образования, SPA-салонов и саун.
Кроме того, до 10 февраля закрыты заведения общепита: они могут лишь доставлять еду. Маски необходимо носить в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси.
Между тем, участники рынка говорят, что ужесточение ковидных правил мало повлияют на турпоток из России.
"Во-первых, потому что пик продаж на новогодние праздники пройден, и сейчас туристов немного, — объясняет гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. — Во-вторых, потому что в межсезонье в Абхазию туристы едут преимущественно с экскурсионными целями, отдавая предпочтение природным объектам и маршрутам на открытом воздухе. А на этом направлении ограничений нет".
Отели в республике работают, экскурсии проводятся. Можно отправиться и на озеро Рица, и в Новый Афон.
По данным министерства туризма Абхазии, большинство гостей, посетивших республику в новогодние праздники, останавливались в Сухуме. Загрузка номерного фонда достигала 80 процентов. В Гудаутском районе, в частности в Новом Афоне, отдыхающие выкупили 70 процентов номеров, а в Гаграх было занято 65 процентов мест в гостиницах.