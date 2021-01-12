https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592661142.html
У границы России и Монголии произошло землетрясение силой 8,7 балла
У границы России и Монголии произошло землетрясение силой 8,7 балла
Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T04:28
2021-01-12T04:28
2021-01-12T06:50
землетрясение на границе россии и монголии
россия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
иркутская область
монголия
республика тыва
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области.Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает магнитуду землетрясения в 6,5. По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине десяти километров. При этом Геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде в 6,8.Карта эпицентраБайкальский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал карту эпицентра произошедшего в Монголии землетрясения.Согласно данным Байкальского филиала ЕГС РАН, землетрясение произошло 11 января 2021 года в 21.32 по гринвичскому времени (0.32 12 января мск). Энергетический класс землетрясения - 15.2. Интенсивность в Иркутске - 5 баллов.Эпицентр землетрясения - в районе озера Хубсугул на севере Монголии, примерно в 300 километрах от Иркутска. Энергетический класс землетрясения - 11,7.АфтершокиЧетыре афтершока интенсивностью не более 2 баллов ощущались в Иркутске после землетрясения в Монголии, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева."Всего в Иркутске ощущалось четыре афтершока. Все слабые, не более 2 баллов. Приборы показывают гораздо больше толчков, и они продолжаются. Такая афтершоковая активность – это типично, район разряжается", - сказала Кобелева.Она отметила, что территория, где произошло землетрясение – сейсмоактивная. Землетрясения здесь не редкость, в 1950 году в этом районе был зафиксирован более мощный толчок интенсивностью 9 баллов.Трясутся мебель, люстрыЖители Иркутска публикуют видеозаписи с моментом землетрясения, соответствующие ролики размещены в местном сообществе "Инцидент. Иркутск" в "ВКонтакте".На опубликованных кадрах видно, как в жилых помещениях из-за подземных толчков трясутся мебель, люстры, также слышны громкие стуки.Дошли до ТувыНезначительные афтершоки от землетрясения в Монголии также ощущались на территории Тувы, сообщили РИА Новости в МЧС республики."Незначительные толчки ощущались на территории республики, афтершоки уточняются. По докладам районных, предварительно, жертв и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что ситуация спокойная."Поводов для паники нет"Незначительные афтершоки от землетрясения в Монголии ощущались на территории Красноярского края, предварительно жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в краевом главке МЧС."Около 4.33 (0.33 мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю поступила информация от КГБУ "Центра реализации мероприятий по природопользованию окружающей среды Красноярского карая" о том, что на территории республики Монголии произошло землетрясение магнитудой 6.6-7.1. Афтершоки ощущались на территории Красноярского края. По предварительным, данным жертв и разрушений нет", - сказала официальный представитель главка.Она отметила, что толчки на территории края незначительные "и поводов для паники нет".В МЧС уточнили, что, по данных сейсмологов, афтершоки до 3 баллов ощущались на территории Красноярского края.
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землетрясение на границе россии и монголии, россия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, иркутская область, монголия, республика тыва, происшествия
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии
, сообщает управление МЧС
по Иркутской области
.
Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
оценивает магнитуду землетрясения в 6,5. По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска
. Очаг залегал на глубине десяти километров. При этом Геологическая служба США
(USGS) сообщает о магнитуде в 6,8.
Карта эпицентра
Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН
опубликовал карту эпицентра произошедшего в Монголии землетрясения.
Согласно данным Байкальского филиала ЕГС РАН, землетрясение произошло 11 января 2021 года в 21.32 по гринвичскому времени (0.32 12 января мск). Энергетический класс землетрясения - 15.2. Интенсивность в Иркутске
- 5 баллов.
Эпицентр землетрясения - в районе озера Хубсугул на севере Монголии, примерно в 300 километрах от Иркутска. Энергетический класс землетрясения - 11,7.
Афтершоки
Четыре афтершока интенсивностью не более 2 баллов ощущались в Иркутске после землетрясения в Монголии, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.
"Всего в Иркутске ощущалось четыре афтершока. Все слабые, не более 2 баллов. Приборы показывают гораздо больше толчков, и они продолжаются. Такая афтершоковая активность – это типично, район разряжается", - сказала Кобелева
.
Она отметила, что территория, где произошло землетрясение – сейсмоактивная. Землетрясения здесь не редкость, в 1950 году в этом районе был зафиксирован более мощный толчок интенсивностью 9 баллов.
Трясутся мебель, люстры
Жители Иркутска публикуют видеозаписи с моментом землетрясения, соответствующие ролики размещены в местном сообществе "Инцидент. Иркутск"
в "ВКонтакте".
На опубликованных кадрах видно, как в жилых помещениях из-за подземных толчков трясутся мебель, люстры, также слышны громкие стуки.
Дошли до Тувы
Незначительные афтершоки от землетрясения в Монголии также ощущались на территории Тувы, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
"Незначительные толчки ощущались на территории республики, афтершоки уточняются. По докладам районных, предварительно, жертв и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ситуация спокойная.
"Поводов для паники нет"
Незначительные афтершоки от землетрясения в Монголии ощущались на территории Красноярского края
, предварительно жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
"Около 4.33 (0.33 мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю поступила информация от КГБУ "Центра реализации мероприятий по природопользованию окружающей среды Красноярского карая" о том, что на территории республики Монголии произошло землетрясение магнитудой 6.6-7.1. Афтершоки ощущались на территории Красноярского края. По предварительным, данным жертв и разрушений нет", - сказала официальный представитель главка.
Она отметила, что толчки на территории края незначительные "и поводов для паники нет".
В МЧС уточнили, что, по данных сейсмологов, афтершоки до 3 баллов ощущались на территории Красноярского края.