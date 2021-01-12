https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592661142.html

У границы России и Монголии произошло землетрясение силой 8,7 балла

У границы России и Монголии произошло землетрясение силой 8,7 балла

Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T04:28

2021-01-12T04:28

2021-01-12T06:50

землетрясение на границе россии и монголии

россия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

иркутская область

монголия

республика тыва

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области.Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает магнитуду землетрясения в 6,5. По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине десяти километров. При этом Геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде в 6,8.Карта эпицентраБайкальский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал карту эпицентра произошедшего в Монголии землетрясения.Согласно данным Байкальского филиала ЕГС РАН, землетрясение произошло 11 января 2021 года в 21.32 по гринвичскому времени (0.32 12 января мск). Энергетический класс землетрясения - 15.2. Интенсивность в Иркутске - 5 баллов.Эпицентр землетрясения - в районе озера Хубсугул на севере Монголии, примерно в 300 километрах от Иркутска. Энергетический класс землетрясения - 11,7.АфтершокиЧетыре афтершока интенсивностью не более 2 баллов ощущались в Иркутске после землетрясения в Монголии, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева."Всего в Иркутске ощущалось четыре афтершока. Все слабые, не более 2 баллов. Приборы показывают гораздо больше толчков, и они продолжаются. Такая афтершоковая активность – это типично, район разряжается", - сказала Кобелева.Она отметила, что территория, где произошло землетрясение – сейсмоактивная. Землетрясения здесь не редкость, в 1950 году в этом районе был зафиксирован более мощный толчок интенсивностью 9 баллов.Трясутся мебель, люстрыЖители Иркутска публикуют видеозаписи с моментом землетрясения, соответствующие ролики размещены в местном сообществе "Инцидент. Иркутск" в "ВКонтакте".На опубликованных кадрах видно, как в жилых помещениях из-за подземных толчков трясутся мебель, люстры, также слышны громкие стуки.Дошли до ТувыНезначительные афтершоки от землетрясения в Монголии также ощущались на территории Тувы, сообщили РИА Новости в МЧС республики."Незначительные толчки ощущались на территории республики, афтершоки уточняются. По докладам районных, предварительно, жертв и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что ситуация спокойная."Поводов для паники нет"Незначительные афтершоки от землетрясения в Монголии ощущались на территории Красноярского края, предварительно жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в краевом главке МЧС."Около 4.33 (0.33 мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю поступила информация от КГБУ "Центра реализации мероприятий по природопользованию окружающей среды Красноярского карая" о том, что на территории республики Монголии произошло землетрясение магнитудой 6.6-7.1. Афтершоки ощущались на территории Красноярского края. По предварительным, данным жертв и разрушений нет", - сказала официальный представитель главка.Она отметила, что толчки на территории края незначительные "и поводов для паники нет".В МЧС уточнили, что, по данных сейсмологов, афтершоки до 3 баллов ощущались на территории Красноярского края.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/zemletryasenie-1592255332.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/zemletryasenie-1591886285.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/zemletryasenie-1591908801.html

https://ria.ru/20201229/zemletryasenie-1591472171.html

https://ria.ru/20201229/zemletryasenie-1591433136.html

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землетрясение на границе россии и монголии, россия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, иркутская область, монголия, республика тыва, происшествия