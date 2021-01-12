Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210112/zapret-1592730349.html
Иски о запрете фильмов аниме и песни Моргенштерна рассмотрят в Петербурге
Иски о запрете фильмов аниме и песни Моргенштерна рассмотрят в Петербурге
Колпинский районный суд Петербурга 20 января рассмотрит административные исковые заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией песни российского... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:39
2021-01-12T15:39
культура
моргенштерн (алишер моргенштерн)
аниме
новости культуры
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589201346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a43a867cd1c205b160477c517a52b75.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга 20 января рассмотрит административные исковые заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией песни российского исполнителя Моргенштерна и ряда мультфильмов в стиле японского аниме, включая "Тетрадь смерти", сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Рассмотрение назначено на 20 января", - заявили РИА Новости в пресс-службе судов Петербурга.Ранее сообщалось, что Колпинский суд по требованию прокуратуры зарегистрировал пять исков, содержащих 49 ссылок на аниме. Так, суд рассмотрит вопрос о признании запрещенной информацией анимационных фильмов "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", ряда мультфильмов и мультсериалов по мотивам японской манги, в том числе "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь". В каждой серии есть жестокость, убийства, насилие, отмечается в исках.По данным надзорного ведомства, в списке есть также аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, расчленением, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений."Песню "Я съел деда" суду, вероятно, тоже придется прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия", - отметили в объединенной пресс-службе судов. Песню "Я съел деда" исполняет российский рэп-исполнитель Morgenshtern.
https://ria.ru/20201223/morgenshtern-1590591303.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589201346_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f7198d74c7c72d5c640d83e65e6d9808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
моргенштерн (алишер моргенштерн), аниме, новости культуры, санкт-петербург

Иски о запрете фильмов аниме и песни Моргенштерна рассмотрят в Петербурге

15:39 12.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга 20 января рассмотрит административные исковые заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией песни российского исполнителя Моргенштерна и ряда мультфильмов в стиле японского аниме, включая "Тетрадь смерти", сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Рассмотрение назначено на 20 января", - заявили РИА Новости в пресс-службе судов Петербурга.
Ранее сообщалось, что Колпинский суд по требованию прокуратуры зарегистрировал пять исков, содержащих 49 ссылок на аниме. Так, суд рассмотрит вопрос о признании запрещенной информацией анимационных фильмов "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", ряда мультфильмов и мультсериалов по мотивам японской манги, в том числе "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь". В каждой серии есть жестокость, убийства, насилие, отмечается в исках.
По данным надзорного ведомства, в списке есть также аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, расчленением, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений.
"Песню "Я съел деда" суду, вероятно, тоже придется прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия", - отметили в объединенной пресс-службе судов. Песню "Я съел деда" исполняет российский рэп-исполнитель Morgenshtern.
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 16:05Шоубиз
"Переплюнул даже Киркорова". В Госдуме пожаловались на песню Моргенштерна
 
КультураМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)анимеНовости культурыСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния