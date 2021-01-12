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Иски о запрете фильмов аниме и песни Моргенштерна рассмотрят в Петербурге

Иски о запрете фильмов аниме и песни Моргенштерна рассмотрят в Петербурге

Колпинский районный суд Петербурга 20 января рассмотрит административные исковые заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией песни российского... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:39

2021-01-12T15:39

2021-01-12T15:39

культура

моргенштерн (алишер моргенштерн)

аниме

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга 20 января рассмотрит административные исковые заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией песни российского исполнителя Моргенштерна и ряда мультфильмов в стиле японского аниме, включая "Тетрадь смерти", сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Рассмотрение назначено на 20 января", - заявили РИА Новости в пресс-службе судов Петербурга.Ранее сообщалось, что Колпинский суд по требованию прокуратуры зарегистрировал пять исков, содержащих 49 ссылок на аниме. Так, суд рассмотрит вопрос о признании запрещенной информацией анимационных фильмов "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", ряда мультфильмов и мультсериалов по мотивам японской манги, в том числе "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь". В каждой серии есть жестокость, убийства, насилие, отмечается в исках.По данным надзорного ведомства, в списке есть также аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, расчленением, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений."Песню "Я съел деда" суду, вероятно, тоже придется прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия", - отметили в объединенной пресс-службе судов. Песню "Я съел деда" исполняет российский рэп-исполнитель Morgenshtern.

https://ria.ru/20201223/morgenshtern-1590591303.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), аниме, новости культуры, санкт-петербург