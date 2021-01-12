Минсельхоз объяснил рост цен на яйца
20:07 12.01.2021 (обновлено: 21:33 12.01.2021)
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Рост цен на яйца в декабре связан с сезонным фактором, а также повышением себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур, заявили в Минсельхозе России.
Во вторник Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года: сильнее всего за прошлый месяц в стране подорожали куриные яйца (на 13,24% по сравнению с ноябрем), огурцы (на 47,5%), помидоры (на 26,1%) и картофель (на 9,6%).
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"Кроме того, колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования", — указывает министерство.
При этом в аграрном ведомство отметили, что в результате планомерного развития птицеводческой отрасли в последние годы в России наблюдается рост производства яиц при одновременном снижении их импорта. Ожидается, что по итогам 2020 года производство яиц увеличится на 0,4% и достигнет 45,1 миллиарда штук.
"По оценке Минсельхоза, в среднесрочной перспективе добиться снижения себестоимости производства яиц и, как следствие, цен сельхозтоваропроизводителей на эту продукцию позволят введение тарифной квоты на вывоз зерновых и пошлины на экспорт масличных", — говорится в сообщении.
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