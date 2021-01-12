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Минсельхоз объяснил рост цен на яйца
Минсельхоз объяснил рост цен на яйца
Рост цен на яйца в декабре связан с сезонным фактором, а также повышением себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T20:07
2021-01-12T21:33
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Рост цен на яйца в декабре связан с сезонным фактором, а также повышением себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур, заявили в Минсельхозе России.Во вторник Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года: сильнее всего за прошлый месяц в стране подорожали куриные яйца (на 13,24% по сравнению с ноябрем), огурцы (на 47,5%), помидоры (на 26,1%) и картофель (на 9,6%)."Кроме того, колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования", — указывает министерство.При этом в аграрном ведомство отметили, что в результате планомерного развития птицеводческой отрасли в последние годы в России наблюдается рост производства яиц при одновременном снижении их импорта. Ожидается, что по итогам 2020 года производство яиц увеличится на 0,4% и достигнет 45,1 миллиарда штук."По оценке Минсельхоза, в среднесрочной перспективе добиться снижения себестоимости производства яиц и, как следствие, цен сельхозтоваропроизводителей на эту продукцию позволят введение тарифной квоты на вывоз зерновых и пошлины на экспорт масличных", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201231/tseny-1591661534.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз объяснил рост цен на яйца

20:07 12.01.2021 (обновлено: 21:33 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПрилавок с куриными яйцами
Прилавок с куриными яйцами - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Рост цен на яйца в декабре связан с сезонным фактором, а также повышением себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур, заявили в Минсельхозе России.
Во вторник Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года: сильнее всего за прошлый месяц в стране подорожали куриные яйца (на 13,24% по сравнению с ноябрем), огурцы (на 47,5%), помидоры (на 26,1%) и картофель (на 9,6%).
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"Кроме того, колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования", — указывает министерство.
При этом в аграрном ведомство отметили, что в результате планомерного развития птицеводческой отрасли в последние годы в России наблюдается рост производства яиц при одновременном снижении их импорта. Ожидается, что по итогам 2020 года производство яиц увеличится на 0,4% и достигнет 45,1 миллиарда штук.
"По оценке Минсельхоза, в среднесрочной перспективе добиться снижения себестоимости производства яиц и, как следствие, цен сельхозтоваропроизводителей на эту продукцию позволят введение тарифной квоты на вывоз зерновых и пошлины на экспорт масличных", — говорится в сообщении.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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