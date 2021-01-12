https://ria.ru/20210112/yaytsa-1592779604.html

Минсельхоз объяснил рост цен на яйца

Минсельхоз объяснил рост цен на яйца

Рост цен на яйца в декабре связан с сезонным фактором, а также повышением себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T20:07

2021-01-12T20:07

2021-01-12T21:33

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154919/51/1549195126_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_970fa497b6383566556a46347132de36.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Рост цен на яйца в декабре связан с сезонным фактором, а также повышением себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур, заявили в Минсельхозе России.Во вторник Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года: сильнее всего за прошлый месяц в стране подорожали куриные яйца (на 13,24% по сравнению с ноябрем), огурцы (на 47,5%), помидоры (на 26,1%) и картофель (на 9,6%)."Кроме того, колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования", — указывает министерство.При этом в аграрном ведомство отметили, что в результате планомерного развития птицеводческой отрасли в последние годы в России наблюдается рост производства яиц при одновременном снижении их импорта. Ожидается, что по итогам 2020 года производство яиц увеличится на 0,4% и достигнет 45,1 миллиарда штук."По оценке Минсельхоза, в среднесрочной перспективе добиться снижения себестоимости производства яиц и, как следствие, цен сельхозтоваропроизводителей на эту продукцию позволят введение тарифной квоты на вывоз зерновых и пошлины на экспорт масличных", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201231/tseny-1591661534.html

https://ria.ru/20210102/podorozhanie-1589768553.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика