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Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре на Урале
Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре на Урале
Аккаунт жительницы горевшего дома в Екатеринбурге, которая просила о помощи в Twitter, удален, при попытке открыть страницу появляется сообщение, что "такой... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:59
2021-01-12T14:01
пожар в жилом доме в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
twitter
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Аккаунт жительницы горевшего дома в Екатеринбурге, которая просила о помощи в Twitter, удален, при попытке открыть страницу появляется сообщение, что "такой учетной записи нет".Квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.По информации регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.58 (0.58 мск), "в считанные минуты" прибыли пожарные подразделения. В 3.05 (1.05 мск) в Twitter появилось сообщение от жительницы дома с просьбой о помощи: "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Верхний этаж, не можем спуститься. Дым. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем".Подписчики пытались успокоить женщину, написав, что пожарные уже на месте, и советуя ей выйти на балкон и дышать через мокрую ткань. Спустя 11 минут после первого сообщения женщина опубликовала две фотографии, на которых заметно задымление в ее квартире. Последнее сообщение с еще одной просьбой о помощи она оставила в 3.17 (1.17 мск).Как сообщило МЧС, в 03.50 (01.50 мск) пожар был локализован, в 4.06 (2.06 мск) открытое горение ликвидировано. Позже руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых сообщил, что среди погибших были жительница 9-го этажа с дочерью 2013 года рождения.
https://ria.ru/20210112/pozhar-1592687872.html
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Кадры с места пожара в Екатеринбурге
Восемь человек, включая ребенка, погибли при пожаре пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, подтвердили в СК.
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пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, twitter, происшествия

Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре на Урале

13:59 12.01.2021 (обновлено: 14:01 12.01.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы во дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар
Сотрудники пожарной службы во дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Аккаунт жительницы горевшего дома в Екатеринбурге, которая просила о помощи в Twitter, удален, при попытке открыть страницу появляется сообщение, что "такой учетной записи нет".
Квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Сотрудники пожарной службы во дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 11:14
Очевидец рассказал подробности пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге
По информации регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.58 (0.58 мск), "в считанные минуты" прибыли пожарные подразделения. В 3.05 (1.05 мск) в Twitter появилось сообщение от жительницы дома с просьбой о помощи: "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Верхний этаж, не можем спуститься. Дым. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем".
Подписчики пытались успокоить женщину, написав, что пожарные уже на месте, и советуя ей выйти на балкон и дышать через мокрую ткань. Спустя 11 минут после первого сообщения женщина опубликовала две фотографии, на которых заметно задымление в ее квартире. Последнее сообщение с еще одной просьбой о помощи она оставила в 3.17 (1.17 мск).
Как сообщило МЧС, в 03.50 (01.50 мск) пожар был локализован, в 4.06 (2.06 мск) открытое горение ликвидировано. Позже руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых сообщил, что среди погибших были жительница 9-го этажа с дочерью 2013 года рождения.
 
Пожар в жилом доме в ЕкатеринбургеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургTwitterПроисшествия
 
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