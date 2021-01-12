https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592727788.html

Эрдоган заявил, что НАТО оставила Турцию один на один с террористами

Эрдоган заявил, что НАТО оставила Турцию один на один с террористами

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в том, что альянс не оказывает достаточной помощи стране в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:09

2021-01-12T15:09

2021-01-12T15:09

исламское государство

рабочая партия курдистана

нато

ирак

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в том, что альянс не оказывает достаточной помощи стране в борьбе с терроризмом."Безопасность ЕС и НАТО начинается на наших восточных границах. Мы никогда не отказывались от сотрудничества по борьбе с терроризмом в рамках НАТО. Почему же страны НАТО оставляют нас в одиночестве в борьбе с терроризмом? Кто, кроме Турции, борется с "Исламским государством"*?" - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.Он также обвинил США в военной помощи силам самообороны сирийских курдов, которые в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана."Тысячи грузовиков с оружием, транспортных средств было направлено террористическим группировкам. А они начали против нас войну, используя все это. Мы, будучи страной-членом НАТО, боремся и будем бороться с ними", - сказал турецкий лидер."Исламское государство"* возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрала во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592725861.html

ирак

турция

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, рабочая партия курдистана, нато, ирак, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире