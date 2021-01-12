https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592725861.html

Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit

Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после Brexit. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:54

2021-01-12T14:54

2021-01-12T14:54

brexit

брюссель

евросоюз

турция

европа

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_35604f0835f8457dc97a3c86762eef08.jpg

АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после Brexit."Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

https://ria.ru/20200714/1574338077.html

брюссель

турция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

brexit, брюссель, евросоюз, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, в мире