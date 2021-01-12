https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592725861.html
Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit
Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после Brexit. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:54
2021-01-12T14:54
2021-01-12T14:54
brexit
брюссель
евросоюз
турция
европа
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после Brexit."Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
https://ria.ru/20200714/1574338077.html
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brexit, брюссель, евросоюз, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, в мире