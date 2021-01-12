https://ria.ru/20210112/tramp-1592774449.html
Трамп назвал катастрофическую ошибку соцсетей
Трамп назвал катастрофическую ошибку соцсетей
Соцсети совершают катастрофическую ошибку, разделяя людей, считает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:28
2021-01-12T19:28
2021-01-12T20:40
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592759374_0:226:3019:1925_1920x0_80_0_0_f080c96d4663206b59701df3a1da7cb7.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Соцсети совершают катастрофическую ошибку, разделяя людей, считает президент США Дональд Трамп.Президента США цитирует его журналистский пул.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
https://ria.ru/20210112/amerika-1592625742.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592759374_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_0088f5c4a74ce21aca2056c726353f1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, twitter, в мире