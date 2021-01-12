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Трамп назвал катастрофическую ошибку соцсетей
Трамп назвал катастрофическую ошибку соцсетей
Соцсети совершают катастрофическую ошибку, разделяя людей, считает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:28
2021-01-12T20:40
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
twitter
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Соцсети совершают катастрофическую ошибку, разделяя людей, считает президент США Дональд Трамп.Президента США цитирует его журналистский пул.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
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дональд трамп, сша, twitter, в мире

Трамп назвал катастрофическую ошибку соцсетей

19:28 12.01.2021 (обновлено: 20:40 12.01.2021)
 
© REUTERS / Jim Bourg/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg/File Photo
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Соцсети совершают катастрофическую ошибку, разделяя людей, считает президент США Дональд Трамп.

"Они совершают катастрофическую ошибку. Они разделяют и сеют распри, они демонстрируют то, что я предсказывал долгое время",- заявил Трамп.

Президента США цитирует его журналистский пул.
Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 08:00
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