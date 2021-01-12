Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/telegram-1592659550.html
Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники действующего американского президента Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T03:28
2021-01-12T03:28
захват капитолия в вашингтоне
telegram (приложение)
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149086/27/1490862723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867251a06761d21c6762ecf60eb70c1f.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники действующего американского президента Дональда Трампа, сообщает британская газета Telegraph.По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.Издание пишет со ссылкой на данные компании Sensor Tower, что в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели. В самой соцсети Parler до ее отключения также публиковались призывы переходить в Telegram, добавляет издание.Подчеркивается, что число скачиваний Telegram увеличилось также из-за новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.Профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек заявила изданию, что Telegram может стать "более долгосрочным домом" для сторонников Трампа, нежели Parler, поскольку у него меньше шансов быть отключенным. По ее словам, если бы мессенджер использовался только ультраправыми группами, "это могло бы дать Apple или Google некоторый контроль над ним", однако это обычное приложение для обмена сообщениями, которое люди используют на законных основаниях.Основатель Telegram Павел Дуров не ответил на запрос британского издания о комментарии.Parler - приложение для обмена сообщениями, которое использовали сторонники Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - отключил Parler от своего хостинга.
https://ria.ru/20210112/impichment-1592658347.html
https://ria.ru/20210112/tramp-1592657228.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149086/27/1490862723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf1b2c1d23123141d36d4eacf817a97d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), дональд трамп, сша, в мире

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

03:28 12.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники действующего американского президента Дональда Трампа, сообщает британская газета Telegraph.
По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.
Издание пишет со ссылкой на данные компании Sensor Tower, что в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели. В самой соцсети Parler до ее отключения также публиковались призывы переходить в Telegram, добавляет издание.
Подчеркивается, что число скачиваний Telegram увеличилось также из-за новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.
Трамп и Пенс - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
02:57Захват Капитолия в Вашингтоне
СМИ: Пенс встретился с Трампом на фоне призывов о его импичменте
Профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек заявила изданию, что Telegram может стать "более долгосрочным домом" для сторонников Трампа, нежели Parler, поскольку у него меньше шансов быть отключенным. По ее словам, если бы мессенджер использовался только ультраправыми группами, "это могло бы дать Apple или Google некоторый контроль над ним", однако это обычное приложение для обмена сообщениями, которое люди используют на законных основаниях.
Основатель Telegram Павел Дуров не ответил на запрос британского издания о комментарии.
Parler - приложение для обмена сообщениями, которое использовали сторонники Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - отключил Parler от своего хостинга.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
02:12
Правозащитники призвали Трампа отменить поездку к пограничной стене
 
Захват Капитолия в ВашингтонеTelegram (приложение)Дональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Мэр Вашингтона призвала не посещать столицу в день инаугурации Байдена
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
Лента новостейМолния