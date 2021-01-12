https://ria.ru/20210112/telegram-1592659550.html

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники действующего американского президента Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T03:28

2021-01-12T03:28

2021-01-12T03:28

захват капитолия в вашингтоне

telegram (приложение)

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники действующего американского президента Дональда Трампа, сообщает британская газета Telegraph.По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.Издание пишет со ссылкой на данные компании Sensor Tower, что в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели. В самой соцсети Parler до ее отключения также публиковались призывы переходить в Telegram, добавляет издание.Подчеркивается, что число скачиваний Telegram увеличилось также из-за новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.Профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек заявила изданию, что Telegram может стать "более долгосрочным домом" для сторонников Трампа, нежели Parler, поскольку у него меньше шансов быть отключенным. По ее словам, если бы мессенджер использовался только ультраправыми группами, "это могло бы дать Apple или Google некоторый контроль над ним", однако это обычное приложение для обмена сообщениями, которое люди используют на законных основаниях.Основатель Telegram Павел Дуров не ответил на запрос британского издания о комментарии.Parler - приложение для обмена сообщениями, которое использовали сторонники Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - отключил Parler от своего хостинга.

https://ria.ru/20210112/impichment-1592658347.html

https://ria.ru/20210112/tramp-1592657228.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), дональд трамп, сша, в мире