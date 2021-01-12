https://ria.ru/20210112/taksi-1592702940.html

Такси-сервис заблокировал водителя в Петербурге за просмотр порно

Такси-сервис заблокировал водителя в Петербурге за просмотр порно

Компания "Ситимобил" заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:33

2021-01-12T12:33

2021-01-12T18:38

ситимобил

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Компания "Ситимобил" заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт Пулково, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила о том, что подвозивший ее в аэропорт Пулково таксист из компании "Ситимобил" смотрел порно и совершал развратные действия. По ее словам, она пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатные поездки в такси компании."Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление", — сообщили в пресс-службе.Также в пресс-службе отметили, что поведение водителя в компании считают недопустимым, и принесли извинения пассажирке "за эту ужасную ситуацию"."Ситимобил" окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться", — подчеркнули в пресс-службе.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20210112/kriminal-1592676162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситимобил, санкт-петербург, происшествия