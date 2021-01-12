Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/taksi-1592702940.html
Такси-сервис заблокировал водителя в Петербурге за просмотр порно
Такси-сервис заблокировал водителя в Петербурге за просмотр порно
Компания "Ситимобил" заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:33
2021-01-12T18:38
ситимобил
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564580778_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_0fb165e376e371a518ecfddd5e3a9356.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Компания "Ситимобил" заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт Пулково, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила о том, что подвозивший ее в аэропорт Пулково таксист из компании "Ситимобил" смотрел порно и совершал развратные действия. По ее словам, она пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатные поездки в такси компании."Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление", — сообщили в пресс-службе.Также в пресс-службе отметили, что поведение водителя в компании считают недопустимым, и принесли извинения пассажирке "за эту ужасную ситуацию"."Ситимобил" окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться", — подчеркнули в пресс-службе.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20210112/kriminal-1592676162.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564580778_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_d7f2197d854fc63a1e1be1d1da6dfc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситимобил, санкт-петербург, происшествия

Такси-сервис заблокировал водителя в Петербурге за просмотр порно

12:33 12.01.2021 (обновлено: 18:38 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль службы такси "Ситимобил".
Автомобиль службы такси Ситимобил. - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Компания "Ситимобил" заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт Пулково, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила о том, что подвозивший ее в аэропорт Пулково таксист из компании "Ситимобил" смотрел порно и совершал развратные действия. По ее словам, она пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатные поездки в такси компании.
"Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление", — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что поведение водителя в компании считают недопустимым, и принесли извинения пассажирке "за эту ужасную ситуацию".
Такси едет по Столешникову переулку в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 10:11
В Москве водитель такси напала на пассажира за отказ платить наличными
"Ситимобил" окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться", — подчеркнули в пресс-службе.
Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
 
СитимобилСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния