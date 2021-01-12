https://ria.ru/20210112/taksi-1592702940.html
Такси-сервис заблокировал водителя в Петербурге за просмотр порно
Такси-сервис заблокировал водителя в Петербурге за просмотр порно
Компания "Ситимобил" заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:33
2021-01-12T12:33
2021-01-12T18:38
ситимобил
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Компания "Ситимобил" заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт Пулково, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила о том, что подвозивший ее в аэропорт Пулково таксист из компании "Ситимобил" смотрел порно и совершал развратные действия. По ее словам, она пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатные поездки в такси компании."Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление", — сообщили в пресс-службе.Также в пресс-службе отметили, что поведение водителя в компании считают недопустимым, и принесли извинения пассажирке "за эту ужасную ситуацию"."Ситимобил" окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться", — подчеркнули в пресс-службе.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
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ситимобил, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости.
Компания "Ситимобил
" заблокировала таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт Пулково, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга
заявила о том, что подвозивший ее в аэропорт Пулково таксист из компании "Ситимобил" смотрел порно и совершал развратные действия. По ее словам, она пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатные поездки в такси компании.
"Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление", — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что поведение водителя в компании считают недопустимым, и принесли извинения пассажирке "за эту ужасную ситуацию".
"Ситимобил" окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться", — подчеркнули в пресс-службе.
Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.