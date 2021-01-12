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В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
Стриминг в сети необходимо сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T06:48
2021-01-12T07:15
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Стриминг в сети необходимо сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.По словам Рукавишниковой, разработка нормативных актов, которые бы регулировали данную сферу, действительно назрела и требует детального обсуждения с экспертами, взвешенного и многостороннего подхода. Поэтому уже на весеннюю сессию 2021 года в Совете Федерации запланирован круглый стол, посвященный, в том числе, и этой проблематике, сказала она.При этом сенатор особо подчеркнула, что есть и совершенно другой формат стримов – театрализованное представление или любительское игровое кино, в котором демонстрируются сцены жестокости и насилия. "В них обычно заняты профессиональные актеры, которые участвуют в этом добровольно, осознанно и с минимальным риском причинения вреда физическому или психологическому здоровью. К подобным "фильмам" или стримам и их авторам, вероятно, вполне достаточно применять уже действующие нормы права в сфере пропаганды насилия", - убеждена зампред комитета.Она напомнила, что в последнее время тема съемки потенциально "хайповых" видеороликов приобрела большую популярность, особенно у молодежи, однако наряду с действительно полезными и интересными прямыми эфирами разнообразных мастер-классов получили распространение и "трэш-стримы", в которых человек либо сам рискует жизнью и здоровьем, либо понуждает сделать это какого-то другого человека или группу лиц. "Издавна известно, что любое шоу, связанное с реальным риском, определенная публика всегда воспринимает охотно, достаточно вспомнить гладиаторские бои в Древнем Риме. Поэтому подобные стримы быстро и легко набирают популярность. Но по этическим представлениям нашего общества они не должны сниматься и демонстрироваться", - заявила Рукавишникова.В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы".
https://ria.ru/20201202/otnosheniya-1587404182.html
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россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество

В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"

06:48 12.01.2021 (обновлено: 07:15 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Стриминг в сети необходимо сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Если детально анализировать содержание трэш-стримов, то в них можно найти несколько составов Уголовного кодекса, начиная от оскорбления, хулиганства и заканчивая причинением увечий или убийством. Это совершенно разные по тяжести деяния. А то, что все это транслируется в сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания", - сказала сенатор.

По словам Рукавишниковой, разработка нормативных актов, которые бы регулировали данную сферу, действительно назрела и требует детального обсуждения с экспертами, взвешенного и многостороннего подхода. Поэтому уже на весеннюю сессию 2021 года в Совете Федерации запланирован круглый стол, посвященный, в том числе, и этой проблематике, сказала она.
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При этом сенатор особо подчеркнула, что есть и совершенно другой формат стримов – театрализованное представление или любительское игровое кино, в котором демонстрируются сцены жестокости и насилия. "В них обычно заняты профессиональные актеры, которые участвуют в этом добровольно, осознанно и с минимальным риском причинения вреда физическому или психологическому здоровью. К подобным "фильмам" или стримам и их авторам, вероятно, вполне достаточно применять уже действующие нормы права в сфере пропаганды насилия", - убеждена зампред комитета.
Она напомнила, что в последнее время тема съемки потенциально "хайповых" видеороликов приобрела большую популярность, особенно у молодежи, однако наряду с действительно полезными и интересными прямыми эфирами разнообразных мастер-классов получили распространение и "трэш-стримы", в которых человек либо сам рискует жизнью и здоровьем, либо понуждает сделать это какого-то другого человека или группу лиц. "Издавна известно, что любое шоу, связанное с реальным риском, определенная публика всегда воспринимает охотно, достаточно вспомнить гладиаторские бои в Древнем Риме. Поэтому подобные стримы быстро и легко набирают популярность. Но по этическим представлениям нашего общества они не должны сниматься и демонстрироваться", - заявила Рукавишникова.
В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы".
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РоссияИрина РукавишниковаСовет Федерации РФОбщество
 
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