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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/ssha-1592692611.html
Эксперт оценил вероятность попыток переворота в США
Эксперт оценил вероятность попыток переворота в США
Вооруженные протесты в США в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, вероятны, но попыток организационного РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:39
2021-01-12T20:53
захват капитолия в вашингтоне
фбр
андрей кортунов
капитолий
российский совет по международным делам
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные протесты в США в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, вероятны, но попыток организационного переворота ждать не следует, заявил РИА Новости директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.В понедельник СМИ сообщили со ссылкой на документ ФБР, что во всех штатах США планируются вооруженные акции протеста с этой недели и как минимум до инаугурации избранного президента Джо Байдена. По данным ФБР, известная им группа вооруженных людей планирует направиться в Вашингтон 16 января.По словам Кортунова, ни одна страна не застрахована от того, что кто-то из ее граждан, особенно если речь идет о радикалах, не выйдет с оружием и не попытается заявить о своих позициях в такой экстремистской форме."Я думаю, что протесты будут и сторонники нынешнего пока еще президента так легко не сдадутся, и я не исключаю в том числе столкновений – собственно, мы их уже наблюдаем. Возможны какие-то жертвы даже, возможны погромы – типа того, что мы видели в прошлом году во время расовых волнений, но организованных попыток переворота ожидать не следует. По крайней мере ничто на это не указывает, и если такая вероятность и есть, то она исчезающе мала", - отметил эксперт.Власти ряда американских штатов усиливают меры безопасности у капитолиев штатов на фоне предупреждения ФБР о возможных беспорядках до инаугурации Байдена во всех штатах.В прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах.
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фбр, андрей кортунов, капитолий, российский совет по международным делам, джо байден, сша, в мире

Эксперт оценил вероятность попыток переворота в США

11:39 12.01.2021 (обновлено: 20:53 12.01.2021)
 
© REUTERS / Jim UrquhartСторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Jim Urquhart
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные протесты в США в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, вероятны, но попыток организационного переворота ждать не следует, заявил РИА Новости директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
В понедельник СМИ сообщили со ссылкой на документ ФБР, что во всех штатах США планируются вооруженные акции протеста с этой недели и как минимум до инаугурации избранного президента Джо Байдена. По данным ФБР, известная им группа вооруженных людей планирует направиться в Вашингтон 16 января.
По словам Кортунова, ни одна страна не застрахована от того, что кто-то из ее граждан, особенно если речь идет о радикалах, не выйдет с оружием и не попытается заявить о своих позициях в такой экстремистской форме.

"Однако, мне кажется, опасения того, что существует какое-то серьезное, хорошо организованное и щедро финансируемое подполье, способное выйти с оружием в руках на улицы американских городов и фактически совершить государственный переворот, сильно преувеличены, поскольку такой традиции в американской культуре нет, институты американской демократии существуют уже не первое столетие", - сказал Кортунов.

"Я думаю, что протесты будут и сторонники нынешнего пока еще президента так легко не сдадутся, и я не исключаю в том числе столкновений – собственно, мы их уже наблюдаем. Возможны какие-то жертвы даже, возможны погромы – типа того, что мы видели в прошлом году во время расовых волнений, но организованных попыток переворота ожидать не следует. По крайней мере ничто на это не указывает, и если такая вероятность и есть, то она исчезающе мала", - отметил эксперт.
Плакат с картиной Вашингтонский переход через Делавэр в руках сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Россия уже победила: результат американского переворота
Власти ряда американских штатов усиливают меры безопасности у капитолиев штатов на фоне предупреждения ФБР о возможных беспорядках до инаугурации Байдена во всех штатах.
В прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах.
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Захват Капитолия в ВашингтонеФБРАндрей КортуновКапитолийРоссийский совет по международным деламДжо БайденСШАВ мире
 
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