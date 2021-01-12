https://ria.ru/20210112/ssha-1592661604.html

Интернет-провайдер в Айдахо заблокировал Facebook и Twitter

Интернет-провайдер в Айдахо заблокировал Facebook и Twitter

Интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях после блокировки ими аккаунтов президента США... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T04:50

2021-01-12T04:50

2021-01-12T05:17

захват капитолия в вашингтоне

facebook

сша

айдахо

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151516/35/1515163539_0:137:3014:1832_1920x0_80_0_0_d44cea6105f2b64ac90ac954536fff22.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях после блокировки ими аккаунтов президента США Дональда Трампа, сообщает местный телеканал Krem.Ранее Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы заблокировали аккаунты президента США. Поводом для таких мер стали обращения Трампа к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Глава Белого дома осудил их действия, однако называл их патриотами, продолжив настаивать, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.Компания сообщила, что подобные действия по блокировке соцсетей были предприняты после якобы поступивших жалоб от пользователей.В среду 6 января в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.

https://ria.ru/20210112/telegram-1592659550.html

сша

айдахо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, сша, айдахо, twitter, в мире