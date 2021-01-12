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Интернет-провайдер в Айдахо заблокировал Facebook и Twitter
Интернет-провайдер в Айдахо заблокировал Facebook и Twitter
Интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях после блокировки ими аккаунтов президента США... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T04:50
2021-01-12T05:17
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях после блокировки ими аккаунтов президента США Дональда Трампа, сообщает местный телеканал Krem.Ранее Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы заблокировали аккаунты президента США. Поводом для таких мер стали обращения Трампа к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Глава Белого дома осудил их действия, однако называл их патриотами, продолжив настаивать, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.Компания сообщила, что подобные действия по блокировке соцсетей были предприняты после якобы поступивших жалоб от пользователей.В среду 6 января в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
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facebook, сша, айдахо, twitter, в мире

Интернет-провайдер в Айдахо заблокировал Facebook и Twitter

04:50 12.01.2021 (обновлено: 05:17 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях после блокировки ими аккаунтов президента США Дональда Трампа, сообщает местный телеканал Krem.
Ранее Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы заблокировали аккаунты президента США. Поводом для таких мер стали обращения Трампа к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Глава Белого дома осудил их действия, однако называл их патриотами, продолжив настаивать, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.

"Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимаются цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации… Наша компания не считает, что вебсайт или социальная сеть имеет право подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию… Мы приняли решение заблокировать эти два сайта", - приводит телеканал заявление провайдера для своих пользователей.

Компания сообщила, что подобные действия по блокировке соцсетей были предприняты после якобы поступивших жалоб от пользователей.
В среду 6 января в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
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