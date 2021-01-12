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Защита историка Соколова обжаловала приговор
Защита историка Соколова обжаловала приговор
Защита историка Олега Соколова подала апелляционную жалобу на приговор, в которой просит уменьшить срок лишения свободы, сообщил адвокат Сергей Лукьянов. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:02
2021-01-12T10:28
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Защита историка Олега Соколова подала апелляционную жалобу на приговор, в которой просит уменьшить срок лишения свободы, сообщил адвокат Сергей Лукьянов.Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 25 декабря дал Соколову 12,5 лет лишения свободы по обвинениям в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов. Родители Ещенко решили приговор не обжаловать."11 января мной была подана апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в отношении Соколова. В апелляционной жалобе я, в том числе, прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное наказание", - сказал Лукьянов журналистам.Как адвокат пояснил РИА Новости, в жалобе защита просит смягчить наказание Соколову по обеим статьям: 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)."По незаконному хранению оружия Соколову было назначено наказание 1,5 года лишения свободы. Это реальный срок, который бы вряд ли был вынесен при рассмотрении дела только по этой статье", - заметил Лукьянов.Он добавил, что адвокаты до сих пор не получили протоколы судебных заседаний, а потому текст апелляции может быть изменен после их исследования.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
https://ria.ru/20201225/reaktsiya-1590962672.html
https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Защита историка Соколова обжаловала приговор

10:02 12.01.2021 (обновлено: 10:28 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Защита историка Олега Соколова подала апелляционную жалобу на приговор, в которой просит уменьшить срок лишения свободы, сообщил адвокат Сергей Лукьянов.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 25 декабря дал Соколову 12,5 лет лишения свободы по обвинениям в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов. Родители Ещенко решили приговор не обжаловать.
"11 января мной была подана апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в отношении Соколова. В апелляционной жалобе я, в том числе, прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное наказание", - сказал Лукьянов журналистам.
Как адвокат пояснил РИА Новости, в жалобе защита просит смягчить наказание Соколову по обеим статьям: 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).
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"По незаконному хранению оружия Соколову было назначено наказание 1,5 года лишения свободы. Это реальный срок, который бы вряд ли был вынесен при рассмотрении дела только по этой статье", - заметил Лукьянов.
Он добавил, что адвокаты до сих пор не получили протоколы судебных заседаний, а потому текст апелляции может быть изменен после их исследования.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
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