https://ria.ru/20210112/snouden-1592725018.html

Кучерена рассказал, как Сноуден отметил Новый год

Кучерена рассказал, как Сноуден отметил Новый год

Экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден отметил Новый год, как и положено в России, небольшим застольем, заявил адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:47

2021-01-12T14:47

2021-01-12T14:47

новый год—2021

россия

эдвард сноуден

анатолий кучерена

москва

сша

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден отметил Новый год, как и положено в России, небольшим застольем, заявил адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ, Анатолий Кучерена, добавив, что его клиент скучает по родине и ему небезразлично, что происходит в США."Все в порядке, как и наша страна, встретил Новый год, застолье небольшое. Он уже привык, он уже живет на территории России, можно сказать, больше семи лет, с 2013 года", - сказал Кучерена в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, как Сноуден провел праздники.Он добавил, что Сноуден, конечно, скучает по родине. "Но на сегодняшний день он остается в России, потому что другого выхода у него нет, у него есть вид на жительство, у него родился ребенок перед НГ, так что все у него хорошо", - подчеркнул Кучерена.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.

https://ria.ru/20201226/snouden-1591048722.html

https://ria.ru/20210105/premiya-1592017913.html

россия

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россия, эдвард сноуден, анатолий кучерена, москва, сша