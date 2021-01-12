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Новый год—2021
https://ria.ru/20210112/snouden-1592725018.html
Кучерена рассказал, как Сноуден отметил Новый год
Кучерена рассказал, как Сноуден отметил Новый год
Экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден отметил Новый год, как и положено в России, небольшим застольем, заявил адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:47
2021-01-12T14:47
новый год—2021
россия
эдвард сноуден
анатолий кучерена
москва
сша
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден отметил Новый год, как и положено в России, небольшим застольем, заявил адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ, Анатолий Кучерена, добавив, что его клиент скучает по родине и ему небезразлично, что происходит в США."Все в порядке, как и наша страна, встретил Новый год, застолье небольшое. Он уже привык, он уже живет на территории России, можно сказать, больше семи лет, с 2013 года", - сказал Кучерена в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, как Сноуден провел праздники.Он добавил, что Сноуден, конечно, скучает по родине. "Но на сегодняшний день он остается в России, потому что другого выхода у него нет, у него есть вид на жительство, у него родился ребенок перед НГ, так что все у него хорошо", - подчеркнул Кучерена.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.
https://ria.ru/20201226/snouden-1591048722.html
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россия, эдвард сноуден, анатолий кучерена, москва, сша

Кучерена рассказал, как Сноуден отметил Новый год

14:47 12.01.2021
 
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден отметил Новый год, как и положено в России, небольшим застольем, заявил адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ, Анатолий Кучерена, добавив, что его клиент скучает по родине и ему небезразлично, что происходит в США.
"Все в порядке, как и наша страна, встретил Новый год, застолье небольшое. Он уже привык, он уже живет на территории России, можно сказать, больше семи лет, с 2013 года", - сказал Кучерена в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, как Сноуден провел праздники.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
26 декабря 2020, 14:57
У Сноудена родился сын
Он добавил, что Сноуден, конечно, скучает по родине. "Но на сегодняшний день он остается в России, потому что другого выхода у него нет, у него есть вид на жительство, у него родился ребенок перед НГ, так что все у него хорошо", - подчеркнул Кучерена.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.
Золотая медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 06:57
Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
 
Новый год—2021РоссияЭдвард СноуденАнатолий КучеренаМоскваСША
 
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