https://ria.ru/20210112/shturm-1592777407.html

В Нью-Йорке арестовали сына судьи, участвовавшего в штурме Капитолия

В Нью-Йорке арестовали сына судьи, участвовавшего в штурме Капитолия

В ФБР подтвердили, что во вторник задержали Аарона Мостофски, который, предположительно участвовал в штурме Капитолия. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:54

2021-01-12T19:54

2021-01-12T19:54

захват капитолия в вашингтоне

фбр

майк пенс

капитолий

джо байден

нью-йорк (город)

сша

бруклин

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 12 янв – РИА Новости. В ФБР подтвердили, что во вторник задержали Аарона Мостофски, который, предположительно участвовал в штурме Капитолия.Ранее ряд СМИ сообщили, что на фотографиях из Капитолия оказался Аарон Мостофски, сын судьи бруклинского суда Шломо Мостофски."Пока мы провели всего один арест (в Нью-Йорке). Это было сегодня утром", - сказал представитель ФБР РИА Новости в ответ на вопрос о том, сколько всего участников беспорядков в Капитолии было задержано в Нью-Йорке.Собеседник ответил утвердительно на вопрос о том, является ли задержанный Аароном Мостофски, сыном судьи из Бруклина.Шестого января – в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, пять человек.

https://rsport.ria.ru/20210112/keller-1592769603.html

нью-йорк (город)

сша

бруклин

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фбр, майк пенс, капитолий, джо байден, нью-йорк (город), сша, бруклин, в мире