https://ria.ru/20210112/shkolnik-1592711695.html
Ребенок выпал из окна школы в Петербурге
Ребенок выпал из окна школы в Петербурге
Шестиклассник, выпавший из окна четвертого этажа школы в Петербурге, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:28
2021-01-12T13:28
2021-01-12T13:28
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:292:3076:2022_1920x0_80_0_0_699821c9a3f9e9548995d4ee31fa9c18.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Шестиклассник, выпавший из окна четвертого этажа школы в Петербурге, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района города.По словам собеседника агентства, окна и подоконники в школе сконструированы таким образом, что выпасть случайно или от толчка ребенок не мог."В произошедшем будет разбираться Следственным комитет, вся информация будет передана ему", - добавили в пресс-службе райадминистрации.Прокуратурой Приморского района организована проверка по факту падения ребенка из окна образовательного учреждения, сообщила в свою очередь пресс-служба городского надзорного ведомства.
https://ria.ru/20210111/metro-1592595852.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Шестиклассник, выпавший из окна четвертого этажа школы в Петербурге, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района города.
"Школьник госпитализирован со множественным травмами, его состояние тяжелое. Падение было с высоты 4-го этажа, скорая помощь приехала на место быстро", - сообщили в администрации.
По словам собеседника агентства, окна и подоконники в школе сконструированы таким образом, что выпасть случайно или от толчка ребенок не мог.
"В произошедшем будет разбираться Следственным комитет, вся информация будет передана ему", - добавили в пресс-службе райадминистрации.
Прокуратурой Приморского района организована проверка по факту падения ребенка из окна образовательного учреждения, сообщила в свою очередь пресс-служба городского надзорного ведомства.