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Ребенок выпал из окна школы в Петербурге
Ребенок выпал из окна школы в Петербурге
Шестиклассник, выпавший из окна четвертого этажа школы в Петербурге, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:28
2021-01-12T13:28
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Шестиклассник, выпавший из окна четвертого этажа школы в Петербурге, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района города.По словам собеседника агентства, окна и подоконники в школе сконструированы таким образом, что выпасть случайно или от толчка ребенок не мог."В произошедшем будет разбираться Следственным комитет, вся информация будет передана ему", - добавили в пресс-службе райадминистрации.Прокуратурой Приморского района организована проверка по факту падения ребенка из окна образовательного учреждения, сообщила в свою очередь пресс-служба городского надзорного ведомства.
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санкт-петербург, происшествия

Ребенок выпал из окна школы в Петербурге

13:28 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Шестиклассник, выпавший из окна четвертого этажа школы в Петербурге, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района города.

"Школьник госпитализирован со множественным травмами, его состояние тяжелое. Падение было с высоты 4-го этажа, скорая помощь приехала на место быстро", - сообщили в администрации.

По словам собеседника агентства, окна и подоконники в школе сконструированы таким образом, что выпасть случайно или от толчка ребенок не мог.
"В произошедшем будет разбираться Следственным комитет, вся информация будет передана ему", - добавили в пресс-службе райадминистрации.
Прокуратурой Приморского района организована проверка по факту падения ребенка из окна образовательного учреждения, сообщила в свою очередь пресс-служба городского надзорного ведомства.
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