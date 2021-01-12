https://ria.ru/20210112/shkolnik-1592711695.html

Ребенок выпал из окна школы в Петербурге

Ребенок выпал из окна школы в Петербурге

Шестиклассник, выпавший из окна четвертого этажа школы в Петербурге, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:28

2021-01-12T13:28

2021-01-12T13:28

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Шестиклассник, выпавший из окна четвертого этажа школы в Петербурге, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района города.По словам собеседника агентства, окна и подоконники в школе сконструированы таким образом, что выпасть случайно или от толчка ребенок не мог."В произошедшем будет разбираться Следственным комитет, вся информация будет передана ему", - добавили в пресс-службе райадминистрации.Прокуратурой Приморского района организована проверка по факту падения ребенка из окна образовательного учреждения, сообщила в свою очередь пресс-служба городского надзорного ведомства.

https://ria.ru/20210111/metro-1592595852.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия