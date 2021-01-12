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СМИ сообщили об отказе европейских чиновников встретиться с Помпео
СМИ сообщили об отказе европейских чиновников встретиться с Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео в последний момент отменил свою поездку в Европу, после того как глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и высокопоставленные... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T22:21
2021-01-12T23:18
майк помпео
мид люксембурга
жан ассельборн
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в последний момент отменил свою поездку в Европу, после того как глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и высокопоставленные европейские официальные лица отказались с ним встретиться, сообщает Reuters.Как заявили агентству информированные источники, Помпео собирался провести встречу с Ассельборном, а после этого — с европейскими чиновниками и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Однако визит госсекретаря в Люксембург отменили, после того как официальные лица страны выразили нежелание назначать с ним переговоры, добавил собеседник Reuters из дипломатических кругов.Отмечается, что после беспорядков в Вашингтоне глава МИД Люксембурга назвал действующего президента США Дональда Трампа "преступником" и "политическим пироманом".Ранее стало известно, что Госдеп отменил все поездки сотрудников на этой неделе, включая визит Помпео в Европу, в связи с передачей дел новой администрации Джо Байдена. Впоследствии ведомство сообщило, что госсекретарь посетит Брюссель в среду и четверг, где встретится со Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес.Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Согласно опубликованному тексту резолюции, Трампу, помимо прочего, хотят запретить занимать любые выборные должности в будущем. Голосование по соответствующей статье может состояться уже в среду.
https://ria.ru/20210112/iran-1592773497.html
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майк помпео, мид люксембурга, жан ассельборн, дональд трамп, нато, джо байден, вашингтон (город), сша, люксембург (государство), в мире

СМИ сообщили об отказе европейских чиновников встретиться с Помпео

22:21 12.01.2021 (обновлено: 23:18 12.01.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в последний момент отменил свою поездку в Европу, после того как глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и высокопоставленные европейские официальные лица отказались с ним встретиться, сообщает Reuters.
Как заявили агентству информированные источники, Помпео собирался провести встречу с Ассельборном, а после этого — с европейскими чиновниками и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Однако визит госсекретаря в Люксембург отменили, после того как официальные лица страны выразили нежелание назначать с ним переговоры, добавил собеседник Reuters из дипломатических кругов.
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Отмечается, что после беспорядков в Вашингтоне глава МИД Люксембурга назвал действующего президента США Дональда Трампа "преступником" и "политическим пироманом".
Ранее стало известно, что Госдеп отменил все поездки сотрудников на этой неделе, включая визит Помпео в Европу, в связи с передачей дел новой администрации Джо Байдена. Впоследствии ведомство сообщило, что госсекретарь посетит Брюссель в среду и четверг, где встретится со Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.
Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Согласно опубликованному тексту резолюции, Трампу, помимо прочего, хотят запретить занимать любые выборные должности в будущем. Голосование по соответствующей статье может состояться уже в среду.
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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Майк ПомпеоМИД ЛюксембургаЖан АссельборнДональд ТрампНАТОДжо БайденВашингтон (город)СШАЛюксембург (государство)В мире
 
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