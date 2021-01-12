https://ria.ru/20210112/pompeo-1592791054.html

СМИ сообщили об отказе европейских чиновников встретиться с Помпео

СМИ сообщили об отказе европейских чиновников встретиться с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в последний момент отменил свою поездку в Европу, после того как глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и высокопоставленные... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T22:21

2021-01-12T22:21

2021-01-12T23:18

майк помпео

мид люксембурга

жан ассельборн

дональд трамп

нато

джо байден

вашингтон (город)

сша

люксембург (государство)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063775_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_972277fbf199c79feb92e6475f95de34.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в последний момент отменил свою поездку в Европу, после того как глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и высокопоставленные европейские официальные лица отказались с ним встретиться, сообщает Reuters.Как заявили агентству информированные источники, Помпео собирался провести встречу с Ассельборном, а после этого — с европейскими чиновниками и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Однако визит госсекретаря в Люксембург отменили, после того как официальные лица страны выразили нежелание назначать с ним переговоры, добавил собеседник Reuters из дипломатических кругов.Отмечается, что после беспорядков в Вашингтоне глава МИД Люксембурга назвал действующего президента США Дональда Трампа "преступником" и "политическим пироманом".Ранее стало известно, что Госдеп отменил все поездки сотрудников на этой неделе, включая визит Помпео в Европу, в связи с передачей дел новой администрации Джо Байдена. Впоследствии ведомство сообщило, что госсекретарь посетит Брюссель в среду и четверг, где встретится со Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес.Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Согласно опубликованному тексту резолюции, Трампу, помимо прочего, хотят запретить занимать любые выборные должности в будущем. Голосование по соответствующей статье может состояться уже в среду.

https://ria.ru/20210112/iran-1592773497.html

https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

вашингтон (город)

сша

люксембург (государство)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, мид люксембурга, жан ассельборн, дональд трамп, нато, джо байден, вашингтон (город), сша, люксембург (государство), в мире