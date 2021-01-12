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В Дагестане тридцать детей попали в больницу с отравлением
В Дагестане тридцать детей попали в больницу с отравлением
Тридцать детей госпитализированы с признаками пищевого отравления в дагестанском Буйнакске во вторник, сообщает мэрия города. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:41
2021-01-12T19:41
республика дагестан
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 12 янв – РИА Новости. Тридцать детей госпитализированы с признаками пищевого отравления в дагестанском Буйнакске во вторник, сообщает мэрия города."…В городскую детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести. У госпитализированных наблюдаются следующие симптомы – повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника", – говорится в сообщении.Самому старшему ребенку 13 лет. Причины устанавливаются, взяты анализы на предмет инфекций."На место выехали представители министерства здравоохранения Дагестана. Более подробную информацию администрация муниципалитета предоставит после выяснения всех обстоятельств случившегося", – уточнили в администрации Буйнакска.
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республика дагестан, буйнакск, происшествия

В Дагестане тридцать детей попали в больницу с отравлением

19:41 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 12 янв – РИА Новости. Тридцать детей госпитализированы с признаками пищевого отравления в дагестанском Буйнакске во вторник, сообщает мэрия города.
"…В городскую детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести. У госпитализированных наблюдаются следующие симптомы – повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника", – говорится в сообщении.
Самому старшему ребенку 13 лет. Причины устанавливаются, взяты анализы на предмет инфекций.
"На место выехали представители министерства здравоохранения Дагестана. Более подробную информацию администрация муниципалитета предоставит после выяснения всех обстоятельств случившегося", – уточнили в администрации Буйнакска.
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