https://ria.ru/20210112/otravlenie-1592776372.html

В Дагестане тридцать детей попали в больницу с отравлением

В Дагестане тридцать детей попали в больницу с отравлением

Тридцать детей госпитализированы с признаками пищевого отравления в дагестанском Буйнакске во вторник, сообщает мэрия города. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:41

2021-01-12T19:41

2021-01-12T19:41

республика дагестан

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 12 янв – РИА Новости. Тридцать детей госпитализированы с признаками пищевого отравления в дагестанском Буйнакске во вторник, сообщает мэрия города."…В городскую детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести. У госпитализированных наблюдаются следующие симптомы – повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника", – говорится в сообщении.Самому старшему ребенку 13 лет. Причины устанавливаются, взяты анализы на предмет инфекций."На место выехали представители министерства здравоохранения Дагестана. Более подробную информацию администрация муниципалитета предоставит после выяснения всех обстоятельств случившегося", – уточнили в администрации Буйнакска.

https://ria.ru/20201216/narkotiki-1589540015.html

буйнакск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, буйнакск, происшествия