РБК: сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сына предпринимателя Алексея Мордашова Никиту призвали в армию после отчисления из вуза, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник издания, знакомый с сыном миллиардера, служить молодого человека отправил отец, так как тот не хотел учиться.
Представитель бизнесмена отказался комментировать эту информацию.
Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики летом, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к вузу. Сын миллиардера учился на коммерческой основе на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата "Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" с 2019 года.
29 января 2020, 22:20Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Алексей Мордашов занимает четвертое место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Состояние семьи предпринимателя оценивается в 16,8 миллиарда долларов.
Всего у совладельца "Северстали" Алексея Мордашова семеро детей: сын от первого брака, двое сыновей (один из которых Никита) от второго, еще один сын и три дочери от третьего брака.
Никита с братом Кириллом в 2019 году стали совладельцами бизнеса отца: он передал им 25% в туроператоре TUI, а также 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Мордашов объяснил свое решение необходимостью ввести сыновей в дела компании, которую они унаследуют в будущем.
21 мая 2020, 11:03Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России