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РБК: сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза
РБК: сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза
Сына предпринимателя Алексея Мордашова Никиту призвали в армию после отчисления из вуза, сообщает РБК со ссылкой на источник. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T21:28
2021-01-12T21:28
nordgold
алексей мордашов
forbes
высшая школа экономики (вшэ)
рбк (медиагруппа)
общество
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Сын российского миллиардера ушел в армию после отчисления из вуза
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сына предпринимателя Алексея Мордашова Никиту призвали в армию после отчисления из вуза, сообщает РБК со ссылкой на источник.Как рассказал собеседник издания, знакомый с сыном миллиардера, служить молодого человека отправил отец, так как тот не хотел учиться. Представитель бизнесмена отказался комментировать эту информацию. Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики летом, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к вузу. Сын миллиардера учился на коммерческой основе на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата "Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" с 2019 года.Алексей Мордашов занимает четвертое место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Состояние семьи предпринимателя оценивается в 16,8 миллиарда долларов. Всего у совладельца "Северстали" Алексея Мордашова семеро детей: сын от первого брака, двое сыновей (один из которых Никита) от второго, еще один сын и три дочери от третьего брака. Никита с братом Кириллом в 2019 году стали совладельцами бизнеса отца: он передал им 25% в туроператоре TUI, а также 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Мордашов объяснил свое решение необходимостью ввести сыновей в дела компании, которую они унаследуют в будущем.
https://ria.ru/20200129/1564033848.html
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nordgold, алексей мордашов, forbes, высшая школа экономики (вшэ), рбк (медиагруппа), общество

РБК: сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза

21:28 12.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сына предпринимателя Алексея Мордашова Никиту призвали в армию после отчисления из вуза, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник издания, знакомый с сыном миллиардера, служить молодого человека отправил отец, так как тот не хотел учиться.
Представитель бизнесмена отказался комментировать эту информацию.
Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики летом, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к вузу. Сын миллиардера учился на коммерческой основе на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата "Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" с 2019 года.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 29.01.2020
29 января 2020, 22:20
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Алексей Мордашов занимает четвертое место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Состояние семьи предпринимателя оценивается в 16,8 миллиарда долларов.
Всего у совладельца "Северстали" Алексея Мордашова семеро детей: сын от первого брака, двое сыновей (один из которых Никита) от второго, еще один сын и три дочери от третьего брака.
Никита с братом Кириллом в 2019 году стали совладельцами бизнеса отца: он передал им 25% в туроператоре TUI, а также 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Мордашов объяснил свое решение необходимостью ввести сыновей в дела компании, которую они унаследуют в будущем.
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая 2020, 11:03
Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России
 
NordgoldАлексей МордашовForbesВысшая школа экономики (ВШЭ)РБК (медиагруппа)Общество
 
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