https://ria.ru/20210112/monitoring-1592717989.html
Минпросвещения вводит мотивирующий мониторинг для регионов
Минпросвещения вводит мотивирующий мониторинг для регионов
Министерство просвещения РФ с этого года вводит мотивирующий мониторинг для регионов, который поможет оценить вклад каждого субъекта в реализацию национальных... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:11
2021-01-12T14:11
2021-01-12T14:23
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сн_образование
сергей кравцов
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образование - общество
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ с этого года вводит мотивирующий мониторинг для регионов, который поможет оценить вклад каждого субъекта в реализацию национальных целей в части образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."С этого года мы вводим мотивирующий мониторинг для регионов по всем количественным и качественным показателям... Важно оценить вклад каждого региона в реализацию поставленных вами профильных для министерства национальных целей развития страны", - заявил он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Кравцов пояснил, что среди этих показателей будет и строительство школ и детских садов, и система воспитания, и повышение квалификации учителей.
https://sn.ria.ru/20210111/fgos-1592544736.html
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