https://ria.ru/20210112/monitoring-1592717989.html

Минпросвещения вводит мотивирующий мониторинг для регионов

Минпросвещения вводит мотивирующий мониторинг для регионов

Министерство просвещения РФ с этого года вводит мотивирующий мониторинг для регионов, который поможет оценить вклад каждого субъекта в реализацию национальных... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:11

2021-01-12T14:11

2021-01-12T14:23

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

владимир путин

образование - общество

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ с этого года вводит мотивирующий мониторинг для регионов, который поможет оценить вклад каждого субъекта в реализацию национальных целей в части образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."С этого года мы вводим мотивирующий мониторинг для регионов по всем количественным и качественным показателям... Важно оценить вклад каждого региона в реализацию поставленных вами профильных для министерства национальных целей развития страны", - заявил он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Кравцов пояснил, что среди этих показателей будет и строительство школ и детских садов, и система воспитания, и повышение квалификации учителей.

https://sn.ria.ru/20210111/fgos-1592544736.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, владимир путин, образование - общество, общество