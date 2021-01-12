https://ria.ru/20210112/mks-1592755552.html

Высоту орбиты МКС увеличат перед пересменкой экипажа

Высоту орбиты МКС увеличат перед пересменкой экипажа

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 21 января планируется поднять на 1,2 километра перед апрельской пересменкой экипажа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:52

2021-01-12T17:52

2021-01-12T17:52

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 21 января планируется поднять на 1,2 километра перед апрельской пересменкой экипажа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"."С целью формирования баллистических условий перед посадкой транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-17" и запуском и стыковкой ТПК "Союз МС-18" на 21 января запланирована очередная коррекция орбиты МКС", - сказал собеседник агентства.По его словам, двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" МКС, намечается включить в 19.14 мск. Ожидается, что они проработают 418,5 секунды, благодаря чему средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра и составит 419,8 километра над поверхностью Земли.Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 12 ноября двигателями "Прогресса МС-14" с повышением средней высоты орбиты станции на те же 1,2 километра.Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.Однако в декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут купить место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения договора Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова.Посадка "Союза МС-17" в Казахстане намечается на 17 апреля. На его борту на Землю вернутся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс, работают американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210112/kosmonavty-1592754137.html

https://ria.ru/20201231/kosmicheskiy-novyy-god-kak-na-mks-gotovyatsya-k-prazdniku-1591681239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город), сша