https://ria.ru/20210112/meteorit-1592709764.html

Ученая оценила размеры взорвавшегося над Камчаткой метеорита

Ученая оценила размеры взорвавшегося над Камчаткой метеорита

Метеорит, вошедший в атмосферу над Камчаткой, относится к категории крупных болидов, не часто падающих на Землю, рассказала РИА Новости старший научный... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:19

2021-01-12T13:19

2021-01-12T13:19

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земля

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российская академия наук

наса

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Метеорит, вошедший в атмосферу над Камчаткой, относится к категории крупных болидов, не часто падающих на Землю, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института динамики геосфер имени Садовского РАН Ольга Попова.Ранее в соцсетях стало распространяться видео о полете и взрыве метеорита над Камчаткой. По данным Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", болид вошел в атмосферу Земли в 23.09 мск 10 января и двигался в атмосфере 55 секунд пока не взорвался. По данным ученых, диаметр объекта на входе в атмосферу Земли был не мене 10 метров."Это значимое событие. Судя по видео, болид входит в топ 5-10% самых крупных объектов, падающих ежегодно на Землю. Это не самое рядовое событие", - сказала Попова, оценивая видео полета метеорита.По ее словам, ученые постараются найти как можно больше видеозаписей данного падения, выйти на связь с учеными с Камчатки. Видеозаписи необходимы для того, чтобы точнее составить представление о месте падения и в случае необходимости направить в этот район специалистов для поиска возможных осколков упавшего тела. "Данных пока мало. Определить координаты пока нельзя, надо собирать информацию", - сказала она.В то же время Попова отметила, что экспедиция в район падения слишком дорогостоящая и требует обоснования.Помимо этого, рассказала она, в случае обработки нескольких видеозаписей специалисты смогут рассчитать траекторию входа болида в атмосферу, вычислить его орбиту, а значит установить, из какой части Солнечной системы он прилетел. "Любое событие и любое падение интересно. Это означает, что внеземное вещество пришло к нам, нам не нужно запускать дорогую миссию в космос", - сказала Попова.Она также отметила, что количество регистраций падений метеоритов на Землю в последние годы выросло благодаря наличию видеорегистраторов и телефонов. "Частота событий не изменилась, но стало больше видеорегистраций. У нас большая территория, много людей, много телефонов. За последние 20 лет в разы выросло количество регистраций таких событий", - рассказала Попова.Так, по ее данным, с 1950 по 2010 годы было зафиксировано 13 событий, когда было задокументировано и потом обнаружено место падения метеорита. В то же время с 2010 по текущий момент количество регистраций выросло до 40.По словам Поповой, возможно, новая информация будет обнародована НАСА, которое получает данные о входящих в атмосферу Земли объектах с американских военных спутников.

https://ria.ru/20201027/meteorit-1581840515.html

https://ria.ru/20210112/meteorit-1592669855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, российская академия наук, наса