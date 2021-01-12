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Над Камчаткой взорвался метеорит
Над Камчаткой взорвался метеорит
Ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала федерального исследовательского... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:57
2021-01-12T15:36
наука
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российская академия наук
камчатский край
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв — РИА Новости. Ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.Он отметил, что специалисты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео, снятое очевидцами. Оно активно распространялось в социальных сетях. На видео зафиксирован полет метеорита и его взрыв."Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8:09 по камчатскому времени (23:09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", — сказал Чебров.По его словам, по предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее десяти метров, а энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.Чебров отметил, что на видео, снятом очевидцами, с большой вероятностью запечатлено вхождение в атмосферу именно этого метеороида.
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космос - риа наука, российская академия наук, камчатский край

Над Камчаткой взорвался метеорит

08:57 12.01.2021 (обновлено: 15:36 12.01.2021)
 
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв — РИА Новости. Ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.
Он отметил, что специалисты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео, снятое очевидцами. Оно активно распространялось в социальных сетях. На видео зафиксирован полет метеорита и его взрыв.
"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8:09 по камчатскому времени (23:09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", — сказал Чебров.
По его словам, по предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее десяти метров, а энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.
Чебров отметил, что на видео, снятом очевидцами, с большой вероятностью запечатлено вхождение в атмосферу именно этого метеороида.
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