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Регионам выделили средства на лекарства от сердечно-сосудистых болезней
Регионам выделили средства на лекарства от сердечно-сосудистых болезней
Регионам России выделено более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на бесплатные лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:51
2021-01-12T11:51
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Регионам России выделено более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на бесплатные лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021 году, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами."Регионам из федерального бюджета выделено более 10 миллиардов рублей на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021 году. Соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них доведены в полном объеме", - сказал Мурашко.Он уточнил, что программа обеспечения бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и ряд сердечно-сосудистых вмешательств, показала свою эффективность, поскольку помогает реально спасать тысячи жизней."Решением правительства программа продлена на период до 2023 года включительно", - подчеркнул Мурашко.Программа предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию, лекарственными препаратами 23 международных непатентованных наименований.
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россия, михаил мурашко, общество

Регионам выделили средства на лекарства от сердечно-сосудистых болезней

11:51 12.01.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Регионам России выделено более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на бесплатные лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021 году, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.
"Регионам из федерального бюджета выделено более 10 миллиардов рублей на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021 году. Соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них доведены в полном объеме", - сказал Мурашко.
Он уточнил, что программа обеспечения бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и ряд сердечно-сосудистых вмешательств, показала свою эффективность, поскольку помогает реально спасать тысячи жизней.
"Решением правительства программа продлена на период до 2023 года включительно", - подчеркнул Мурашко.
Программа предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию, лекарственными препаратами 23 международных непатентованных наименований.
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Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний
 
РоссияМихаил МурашкоОбщество
 
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