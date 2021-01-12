https://ria.ru/20210112/kuba-1592733238.html

Названо число отдохнувших на Кубе российских туристов

Названо число отдохнувших на Кубе российских туристов

На Кубе назвали число российских туристов, посетивших страну в 2020 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:43

2021-01-12T17:43

2021-01-12T17:43

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коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Кубе назвали число российских туристов, посетивших страну в 2020 году, сообщает АТОР.Из-за пандемии COVID-19, закрытых границ и ограничений в авиасообщении иностранный турпоток на Остров Свободы снизился в 2020 году на 75 процентов, подсчитали в министерстве туризма Кубы. Если в 2019 году островное государство посетило 4,25 миллиона зарубежных гостей, то в прошлом году их число снизилось до 1,1 миллиона. Больше всего путешественников приезжает на Кубу из Канады, США и России. Так, в прошлом году там побывало 74 тысячи россиян, что на 58 процентов меньше, чем годом ранее.Массовый российский туризм на Кубу из-за пандемии был приостановлен в середине марта и возобновился в ноябре 2020 года. За ноябрь и декабрь на курортах побывало почти 9,2 тысячи наших соотечественников. По этому показателю за два последних месяца прошлого года РФ — абсолютный лидер иностранных прибытий на Остров Свободы.

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, канада, сша