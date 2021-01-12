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В Новосибирской области задержали криминального авторитета
В Новосибирской области задержали криминального авторитета
Полицейские в Новосибирской области задержали и возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении 36-летнего ранее судимого РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T05:53
2021-01-12T05:53
2021-01-12T05:53
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 12 янв - РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области задержали и возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении 36-летнего ранее судимого местного жителя, сообщает во вторник региональный главк МВД."Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 36-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", - говорится в сообщении.Мужчина был задержан. В ходе обысков в его жилище силовики изъяли мобильные телефоны и банковские карты, которые, возможно, станут доказательствами по делу.По ходатайству следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в главке.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Закон исключает возможность применения условного осуждения. Вместе с тем лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается. За последние два года в России против криминальных авторитетов было возбуждено более 70 уголовных дел.
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новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 12 янв - РИА Новости.
Полицейские в Новосибирской области
задержали и возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении 36-летнего ранее судимого местного жителя, сообщает во вторник региональный главк МВД.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 36-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан. В ходе обысков в его жилище силовики изъяли мобильные телефоны и банковские карты, которые, возможно, станут доказательствами по делу.
"Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области", - рассказали в ГУМВД.
По ходатайству следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в главке.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Закон исключает возможность применения условного осуждения. Вместе с тем лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается. За последние два года в России против криминальных авторитетов было возбуждено более 70 уголовных дел.