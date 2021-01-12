https://ria.ru/20210112/kovid-1592696435.html
Раскрыта тайна невосприимчивости жителей итальянского острова к COVID-19
Раскрыта тайна невосприимчивости жителей итальянского острова к COVID-19
Итальянские ученые исследовали феномен острова Джильо, ни один из жителей которого не заболел COVID-19, хотя туда неоднократно приезжали зараженные люди с... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:04
2021-01-12T12:04
2021-01-12T12:36
наука
коронавирус covid-19
биология
тоскана
здоровье
италия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Итальянские ученые исследовали феномен острова Джильо, ни один из жителей которого не заболел COVID-19, хотя туда неоднократно приезжали зараженные люди с материка, а сами островитяне не соблюдали социальную дистанцию. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.Остров Джильо находится у побережья Тосканы. Это одно из немногих мест в Италии, где до сих пор отсутствуют зарегистрированные случаи заболевания COVID-19 среди местного населения, все случаи — только у приезжих туристов. При этом эти туристы тесно контактировали с местными, что, однако, не привело к распространению заболевания.Паром ходит на остров дважды в день, доставляя каждый раз около десяти человек с континента. Маленький остров — это замкнутая среда, а плотность населения в его поселках чуть ли не самая высокая в стране. Весной 2020 года на острове не было предписания соблюдать социальную дистанцию или какие-либо карантинные меры. Таким образом, смешение приезжих с местным населением должно было привести к массовому заражению, но этого не произошло.Ученые под руководством Антонио Боньянни (Antonio Bognanni) из Миланского университета с 29 апреля по 3 мая 2020 года провели обширное серологическое исследование, чтобы понять причину устойчивости островитян к коронавирусу. Авторы стремились обнаружить антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи, если таковые имеются. В экспресс-тестировании приняли участие все взрослые жители трех главных населенных пунктов острова.Исследователи использовали экспресс-тест на антитела IgM и IgG, а также ПЦР-тесты слюны. Авторы проверили 634 человека, проживающих на острове, и 89 приезжих. Антитела IgM обнаружили только у одного жителя, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил заболевание бессимптомно. Чтобы подтвердить положительный результат, ученые трижды повторили тест. Еще у двух человек, у которых ранее был положительный ПЦР-тест, нашли антитела IgG. Среди образцов слюны не было ни одного положительного результата.Ученые объясняют отсутствие симптоматических случаев COVID-19 на острове Джильо двумя причинами. Во-первых, это чистейший воздух — отсутствие загрязняющих примесей могло, по мнению авторов, сыграть решающую роль в ограничении распространения инфекции. Вторая — это возможное наличие у всех жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену. Эта причина кажется исследователям наиболее убедительной.Перекрестный реактивный иммунитет играет важную роль в сопротивлении инфекциям. Иммунитет местных жителей к SARS-CoV-2, по мнению ученых, вполне мог быть опосредован клоном Т-лимфоцитов CD4, реагирующим на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду.Авторы планируют провести еще один раунд серологического скрининга в будущем, в разгар туристического сезона, когда тысячи туристов будут посещать остров, а также более детально изучить особенности микроклимата острова.
https://ria.ru/20210112/kovid-1592614905.html
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коронавирус covid-19, биология, тоскана, здоровье, италия
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Итальянские ученые исследовали феномен острова Джильо, ни один из жителей которого не заболел COVID-19, хотя туда неоднократно приезжали зараженные люди с материка, а сами островитяне не соблюдали социальную дистанцию. Результаты исследования опубликованы
на сайте препринтов medRxiv.
Остров Джильо находится у побережья Тосканы
. Это одно из немногих мест в Италии
, где до сих пор отсутствуют зарегистрированные случаи заболевания COVID-19 среди местного населения, все случаи — только у приезжих туристов. При этом эти туристы тесно контактировали с местными, что, однако, не привело к распространению заболевания.
Паром ходит на остров дважды в день, доставляя каждый раз около десяти человек с континента. Маленький остров — это замкнутая среда, а плотность населения в его поселках чуть ли не самая высокая в стране. Весной 2020 года на острове не было предписания соблюдать социальную дистанцию или какие-либо карантинные меры. Таким образом, смешение приезжих с местным населением должно было привести к массовому заражению, но этого не произошло.
Ученые под руководством Антонио Боньянни (Antonio Bognanni) из Миланского университета
с 29 апреля по 3 мая 2020 года провели обширное серологическое исследование, чтобы понять причину устойчивости островитян к коронавирусу. Авторы стремились обнаружить антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи, если таковые имеются. В экспресс-тестировании приняли участие все взрослые жители трех главных населенных пунктов острова.
Исследователи использовали экспресс-тест на антитела IgM и IgG, а также ПЦР-тесты слюны. Авторы проверили 634 человека, проживающих на острове, и 89 приезжих.
Антитела IgM обнаружили только у одного жителя, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил заболевание бессимптомно. Чтобы подтвердить положительный результат, ученые трижды повторили тест. Еще у двух человек, у которых ранее был положительный ПЦР-тест, нашли антитела IgG. Среди образцов слюны не было ни одного положительного результата.
Ученые объясняют отсутствие симптоматических случаев COVID-19 на острове Джильо двумя причинами. Во-первых, это чистейший воздух — отсутствие загрязняющих примесей могло, по мнению авторов, сыграть решающую роль в ограничении распространения инфекции.
Вторая — это возможное наличие у всех жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену. Эта причина кажется исследователям наиболее убедительной.
Перекрестный реактивный иммунитет играет важную роль в сопротивлении инфекциям. Иммунитет местных жителей к SARS-CoV-2, по мнению ученых, вполне мог быть опосредован клоном Т-лимфоцитов CD4, реагирующим на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду.
Авторы планируют провести еще один раунд серологического скрининга в будущем, в разгар туристического сезона, когда тысячи туристов будут посещать остров, а также более детально изучить особенности микроклимата острова.