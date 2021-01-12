https://ria.ru/20210112/kovid-1592696435.html

Раскрыта тайна невосприимчивости жителей итальянского острова к COVID-19

Раскрыта тайна невосприимчивости жителей итальянского острова к COVID-19

Итальянские ученые исследовали феномен острова Джильо, ни один из жителей которого не заболел COVID-19, хотя туда неоднократно приезжали зараженные люди с... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:04

2021-01-12T12:04

2021-01-12T12:36

наука

коронавирус covid-19

биология

тоскана

здоровье

италия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Итальянские ученые исследовали феномен острова Джильо, ни один из жителей которого не заболел COVID-19, хотя туда неоднократно приезжали зараженные люди с материка, а сами островитяне не соблюдали социальную дистанцию. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.Остров Джильо находится у побережья Тосканы. Это одно из немногих мест в Италии, где до сих пор отсутствуют зарегистрированные случаи заболевания COVID-19 среди местного населения, все случаи — только у приезжих туристов. При этом эти туристы тесно контактировали с местными, что, однако, не привело к распространению заболевания.Паром ходит на остров дважды в день, доставляя каждый раз около десяти человек с континента. Маленький остров — это замкнутая среда, а плотность населения в его поселках чуть ли не самая высокая в стране. Весной 2020 года на острове не было предписания соблюдать социальную дистанцию или какие-либо карантинные меры. Таким образом, смешение приезжих с местным населением должно было привести к массовому заражению, но этого не произошло.Ученые под руководством Антонио Боньянни (Antonio Bognanni) из Миланского университета с 29 апреля по 3 мая 2020 года провели обширное серологическое исследование, чтобы понять причину устойчивости островитян к коронавирусу. Авторы стремились обнаружить антитела к SARS-CoV-2 и выявить бессимптомные случаи, если таковые имеются. В экспресс-тестировании приняли участие все взрослые жители трех главных населенных пунктов острова.Исследователи использовали экспресс-тест на антитела IgM и IgG, а также ПЦР-тесты слюны. Авторы проверили 634 человека, проживающих на острове, и 89 приезжих. Антитела IgM обнаружили только у одного жителя, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил заболевание бессимптомно. Чтобы подтвердить положительный результат, ученые трижды повторили тест. Еще у двух человек, у которых ранее был положительный ПЦР-тест, нашли антитела IgG. Среди образцов слюны не было ни одного положительного результата.Ученые объясняют отсутствие симптоматических случаев COVID-19 на острове Джильо двумя причинами. Во-первых, это чистейший воздух — отсутствие загрязняющих примесей могло, по мнению авторов, сыграть решающую роль в ограничении распространения инфекции. Вторая — это возможное наличие у всех жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену. Эта причина кажется исследователям наиболее убедительной.Перекрестный реактивный иммунитет играет важную роль в сопротивлении инфекциям. Иммунитет местных жителей к SARS-CoV-2, по мнению ученых, вполне мог быть опосредован клоном Т-лимфоцитов CD4, реагирующим на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду.Авторы планируют провести еще один раунд серологического скрининга в будущем, в разгар туристического сезона, когда тысячи туристов будут посещать остров, а также более детально изучить особенности микроклимата острова.

https://ria.ru/20210112/kovid-1592614905.html

https://ria.ru/20201230/gipoksemiya-1591571250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, тоскана, здоровье, италия