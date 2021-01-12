https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592785960.html

В Германии выявили первый случай заражения южноафриканским коронавирусом

В Германии выявили первый случай заражения южноафриканским коронавирусом

Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявили в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщило министерство... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T21:26

2021-01-12T21:26

2021-01-12T21:26

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявили в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщило министерство социальной политики и интеграции земли."Впервые мутировавший вариант B.1.351 был обнаружен в семье, которая прибыла в Баден-Вюртемберг из ЮАР 13 декабря 2020 года. Это первый известный случай в Германии", - говорится в пресс-релизе ведомства.Как сообщают в министерстве, после прибытия семья находилась на карантине. Через пять дней все члены семьи сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Через несколько дней у них начали развиваться легкие симптомы заболевания.Повторный тест человека, который заболел первым в семье, был направлен в лабораторию, которая подтвердила случай заражения штаммом из ЮАР. В настоящее время коронавирус выявлен у шести человек из трех домохозяйств.Штамм 501.V2 или B.1.351 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/koronavirus-1592739679.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/immunitet-1592720302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, германия, юар, в мире