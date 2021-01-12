Российские ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса
09:30 12.01.2021 (обновлено: 10:43 12.01.2021)
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на препринт исследования.
Отмечается, что изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на COVID-19, и результаты были положительными до 9 сентября.
За исходный вариант ученые приняли геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина. Сравнив материалы, специалисты заключили, что в ее организме вирус приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка, идентичные тем, которые ранее были найдены у датских норок.
Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил, что мутации частично совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом, и с теми, которые возникли в "британском" варианте.
"Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме", — подчеркнул специалист.
При этом он отметил, что делать выводы о скорости распространения нового "российского" штамма преждевременно, так как описан только один случай.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании мутации SARS-CoV-2. По предварительным данным, новый вид более заразный, но о повышенной смертности речь пока не идет.
В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. С аналогичными заявлениями выступили бразильские медики. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, уникальный штамм найдут и в России.
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