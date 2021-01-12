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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html
Российские ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса
Российские ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса
Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:30
2021-01-12T10:43
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на препринт исследования.Отмечается, что изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на COVID-19, и результаты были положительными до 9 сентября.За исходный вариант ученые приняли геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина. Сравнив материалы, специалисты заключили, что в ее организме вирус приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка, идентичные тем, которые ранее были найдены у датских норок.Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил, что мутации частично совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом, и с теми, которые возникли в "британском" варианте.При этом он отметил, что делать выводы о скорости распространения нового "российского" штамма преждевременно, так как описан только один случай.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании мутации SARS-CoV-2. По предварительным данным, новый вид более заразный, но о повышенной смертности речь пока не идет.В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. С аналогичными заявлениями выступили бразильские медики. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, уникальный штамм найдут и в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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великобритания, юар, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Российские ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса

09:30 12.01.2021 (обновлено: 10:43 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на препринт исследования.
Отмечается, что изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на COVID-19, и результаты были положительными до 9 сентября.
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10 января, 22:46Распространение нового коронавируса
В России выявили первый случай заражения "британским" штаммом COVID-19
За исходный вариант ученые приняли геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина. Сравнив материалы, специалисты заключили, что в ее организме вирус приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка, идентичные тем, которые ранее были найдены у датских норок.
Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил, что мутации частично совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом, и с теми, которые возникли в "британском" варианте.
"Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме", — подчеркнул специалист.
При этом он отметил, что делать выводы о скорости распространения нового "российского" штамма преждевременно, так как описан только один случай.
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Гинцбург оценил риск появления "российского" штамма коронавируса
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании мутации SARS-CoV-2. По предварительным данным, новый вид более заразный, но о повышенной смертности речь пока не идет.
В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. С аналогичными заявлениями выступили бразильские медики. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, уникальный штамм найдут и в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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