Как выживают в кино: уловки Ди Каприо, хитрости Уинслет, метод Хабенского
Один из самых известных фильмов про природные катаклизмы — "Послезавтра". Картина заставит содрогаться от видов замерзшего Нью-Йорка, гигантских цунами, накрывающих мегаполис, или смерча, разрушающего аэропорт. Режиссер Ролан Эммерих с присущей ему масштабностью показал, на что способна природа.
Главную роль, Сэма Холла, застрявшего в "Большом яблоке", сыграл Джейк Джилленхол. Он и его друзья выживают в новом ледниковом периоде, укрываясь в домах и библиотеке.
Есть и русский корабль, унесенный ураганом к берегам США, волки, бегающие по Манхэттену, заледеневшие Эмпайр-стейт-билдинг и статуя Свободы. Выглядит эпично — картина получила BAFTA за спецэффекты.
Один из самых известных фильмов про природные катаклизмы — "Послезавтра". Картина заставит содрогаться от видов замерзшего Нью-Йорка, гигантских цунами, накрывающих мегаполис, или смерча, разрушающего аэропорт. Режиссер Ролан Эммерих с присущей ему масштабностью показал, на что способна природа.
Главную роль, Сэма Холла, застрявшего в "Большом яблоке", сыграл Джейк Джилленхол. Он и его друзья выживают в новом ледниковом периоде, укрываясь в домах и библиотеке.
Есть и русский корабль, унесенный ураганом к берегам США, волки, бегающие по Манхэттену, заледеневшие Эмпайр-стейт-билдинг и статуя Свободы. Выглядит эпично — картина получила BAFTA за спецэффекты.
Похоже, что Джилленхол любит холод и снег — он также снялся в фильме "Эверест", основанном на реальных событиях 1996 года.
Картина — про альпинистов, которые собираются на Джомолунгму, но в процессе получают сообщение о надвигающейся снежной буре.
Большинство направляется обратно в лагерь, а двое энтузиастов решают все же добраться до вершины. Начинается пурга, потом буря, и альпинисты сражаются не только с обморожениями. Вернутся не все.
Похоже, что Джилленхол любит холод и снег — он также снялся в фильме "Эверест", основанном на реальных событиях 1996 года.
Картина — про альпинистов, которые собираются на Джомолунгму, но в процессе получают сообщение о надвигающейся снежной буре.
Большинство направляется обратно в лагерь, а двое энтузиастов решают все же добраться до вершины. Начинается пурга, потом буря, и альпинисты сражаются не только с обморожениями. Вернутся не все.
Кстати, режиссер "Эвереста" снял еще и фильм-катастрофу "Во власти стихии", на этот раз про океан и тоже по реальной истории.
Тэми (Шэйлин Вудли) и Ричард (Сэм Клафлин) знакомятся на Таити, влюбляются и отправляются в путешествие по Тихому океану на яхте. Их настигает мощный ураган, и, вместо того чтобы наслаждаться видами, герои должны спасаться. Яхта сломана, запасы воды на исходе.
Снимали картину в океане, а не в павильоне, оператор — лауреат "Оскара" Роберт Ричардсон. Настоящие гигантские волны, шторм и соленый ветер создают мощный эффект присутствия.
Кстати, режиссер "Эвереста" снял еще и фильм-катастрофу "Во власти стихии", на этот раз про океан и тоже по реальной истории.
Тэми (Шэйлин Вудли) и Ричард (Сэм Клафлин) знакомятся на Таити, влюбляются и отправляются в путешествие по Тихому океану на яхте. Их настигает мощный ураган, и, вместо того чтобы наслаждаться видами, герои должны спасаться. Яхта сломана, запасы воды на исходе.
Снимали картину в океане, а не в павильоне, оператор — лауреат "Оскара" Роберт Ричардсон. Настоящие гигантские волны, шторм и соленый ветер создают мощный эффект присутствия.
Какой дикой бывает природа, лучше всего показывает фильм, за который Леонардо Ди Каприо получил долгожданный "Оскар": остросюжетный вестерн "Выживший".
Героя Лео охотника Хью ранили на удаленных от цивилизации равнинах Дикого Запада. Его друг Джон (Том Харди) вероломно оставляет пострадавшего и уезжает. Но Хью приходит в себя и намерен найти предателя, чтобы отомстить.
На пути — снежные просторы, медведи, суровая погода и враждебные племена индейцев. Впрочем, Хью опытный охотник и знает, как выживать.
Какой дикой бывает природа, лучше всего показывает фильм, за который Леонардо Ди Каприо получил долгожданный "Оскар": остросюжетный вестерн "Выживший".
Героя Лео охотника Хью ранили на удаленных от цивилизации равнинах Дикого Запада. Его друг Джон (Том Харди) вероломно оставляет пострадавшего и уезжает. Но Хью приходит в себя и намерен найти предателя, чтобы отомстить.
На пути — снежные просторы, медведи, суровая погода и враждебные племена индейцев. Впрочем, Хью опытный охотник и знает, как выживать.
Кейт Уинслет тоже оказалась любительницей историй про выживание. Следующей такой ролью после "Титаника" стала Алекс в картине "Между нами горы".
Ее героиня должна успеть из Юты в Денвер на собственную свадьбу, а Бен (Идрис Эльба) — на работу. Но аэропорт отменил рейсы из-за непогоды. Они нанимают частный самолет, который терпит крушение в горах, и они борются с дикой природой самостоятельно.
Усложняют задачу бродящая вокруг дикая пума, сломанная нога Алекс, жуткий холод, ветер и отсутствие еды. Но современные робинзоны находят выход. Живописные снежные пейзажи дополняют захватывающую картину.
Кейт Уинслет тоже оказалась любительницей историй про выживание. Следующей такой ролью после "Титаника" стала Алекс в картине "Между нами горы".
Ее героиня должна успеть из Юты в Денвер на собственную свадьбу, а Бен (Идрис Эльба) — на работу. Но аэропорт отменил рейсы из-за непогоды. Они нанимают частный самолет, который терпит крушение в горах, и они борются с дикой природой самостоятельно.
Усложняют задачу бродящая вокруг дикая пума, сломанная нога Алекс, жуткий холод, ветер и отсутствие еды. Но современные робинзоны находят выход. Живописные снежные пейзажи дополняют захватывающую картину.
Джерард Батлер уверенно спасал Спарту в почти одноименном фильме, а еще всю планету — в "Геошторме".
По сюжету человечество изобрело систему спутников, которые из космоса регулируют погоду и устраняют любые природные катаклизмы. Но один спутник взломали, и по всей Земле начинает твориться странное: торнадо, цунами, гигантский град, шторм.
Герою Батлера Джеку нужно быстро разобраться с "временными техническими трудностями", чтобы наладить погоду на планете.
Джерард Батлер уверенно спасал Спарту в почти одноименном фильме, а еще всю планету — в "Геошторме".
По сюжету человечество изобрело систему спутников, которые из космоса регулируют погоду и устраняют любые природные катаклизмы. Но один спутник взломали, и по всей Земле начинает твориться странное: торнадо, цунами, гигантский град, шторм.
Герою Батлера Джеку нужно быстро разобраться с "временными техническими трудностями", чтобы наладить погоду на планете.
Если судить по кино, Американскому континенту действительно пригодились бы подобные спутники. Климат там очень непредсказуемый. В хорроре "Капкан" Кайя Скоделарио играет пловчиху Хейли, которая узнает, что на Флориду надвигается ураган пятой категории "Вэнди".
Хейли не может дозвониться до отца и едет искать его прямо к эпицентру непогоды. Оказывается, он ранен, а из-за усиливающегося урагана подвал их дома начинает затопляться. Телефонной связи нет, в дом через дренажную трубу проникают аллигаторы.
Герои окружены водой и заперты в жилище с хищниками. Спасаться Хейли и отцу придется с помощью домашней утвари и смекалки.
Если судить по кино, Американскому континенту действительно пригодились бы подобные спутники. Климат там очень непредсказуемый. В хорроре "Капкан" Кайя Скоделарио играет пловчиху Хейли, которая узнает, что на Флориду надвигается ураган пятой категории "Вэнди".
Хейли не может дозвониться до отца и едет искать его прямо к эпицентру непогоды. Оказывается, он ранен, а из-за усиливающегося урагана подвал их дома начинает затопляться. Телефонной связи нет, в дом через дренажную трубу проникают аллигаторы.
Герои окружены водой и заперты в жилище с хищниками. Спасаться Хейли и отцу придется с помощью домашней утвари и смекалки.
Мадс Миккельсен ощутил на себе, что такое настоящие морозы. И не только потому, что приезжал в Россию.
В картине "Затерянные во льдах" он играет летчика Овергора, который потерпел крушение в Арктике. Уже долгое время он подает радиосигналы с аварийного маяка и промышляет подледной рыбалкой.
Однажды его замечает вертолет, но при посадке падает. Овергор спасает второго пилота, раненую женщину и отправляется с ней к ближайшей метеостанции.
По пути им встречается недружелюбный белый медведь, бушует вьюга, но Овергор идет к цели. Если хотите выжить в ледяной пустыне с помощью подручных вещей — учитесь: Мадс показывает это отлично.
Мадс Миккельсен ощутил на себе, что такое настоящие морозы. И не только потому, что приезжал в Россию.
В картине "Затерянные во льдах" он играет летчика Овергора, который потерпел крушение в Арктике. Уже долгое время он подает радиосигналы с аварийного маяка и промышляет подледной рыбалкой.
Однажды его замечает вертолет, но при посадке падает. Овергор спасает второго пилота, раненую женщину и отправляется с ней к ближайшей метеостанции.
По пути им встречается недружелюбный белый медведь, бушует вьюга, но Овергор идет к цели. Если хотите выжить в ледяной пустыне с помощью подручных вещей — учитесь: Мадс показывает это отлично.
Оказаться в подобной ситуации можно на самом деле. Например, фильм-катастрофа "Ледокол" Николая Хомерики частично основан на реальных событиях. Они произошли в 1985-м, когда зажатый антарктическими льдами корабль провел в вынужденном дрейфе 133 дня.
У берегов Антарктики ледокол сталкивается с айсбергом и застревает. Охлаждают ситуацию не только погода, сковывающий все вокруг лед и вынужденная стоянка, но и драма внутри команды, блестяще сыгранная Петром Федоровым и Сергеем Пускепалисом.
Оказаться в подобной ситуации можно на самом деле. Например, фильм-катастрофа "Ледокол" Николая Хомерики частично основан на реальных событиях. Они произошли в 1985-м, когда зажатый антарктическими льдами корабль провел в вынужденном дрейфе 133 дня.
У берегов Антарктики ледокол сталкивается с айсбергом и застревает. Охлаждают ситуацию не только погода, сковывающий все вокруг лед и вынужденная стоянка, но и драма внутри команды, блестяще сыгранная Петром Федоровым и Сергеем Пускепалисом.
Самая новая история про стихию — не про лед или воду. Отечественная героическая драма "Огонь" сейчас идет в прокате.
Она о пожарных, спасателях. О риске, с которым они сталкиваются, рассказывают Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Иван Янковский.
Снимали лесные пожары в Таганроге, Республике Карелии и Санкт-Петербурге. Интересно, что при создании картины, как уверяют ее авторы, ни одно живое дерево не пострадало. Закупали уже спиленные деревья, из которых делали лесные декорации.
Самая новая история про стихию — не про лед или воду. Отечественная героическая драма "Огонь" сейчас идет в прокате.
Она о пожарных, спасателях. О риске, с которым они сталкиваются, рассказывают Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Иван Янковский.
Снимали лесные пожары в Таганроге, Республике Карелии и Санкт-Петербурге. Интересно, что при создании картины, как уверяют ее авторы, ни одно живое дерево не пострадало. Закупали уже спиленные деревья, из которых делали лесные декорации.