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https://ria.ru/20210112/kino-1592611378.html
Как выживают в кино: уловки Ди Каприо, хитрости Уинслет, метод Хабенского
Как выживают в кино: уловки Ди Каприо, хитрости Уинслет, метод Хабенского
На Москву надвигаются морозы, Испанию завалило снегом, а во Франции небывалый для европейской страны гололед. Пока в мире лютует зима, самое время вспомнить,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:00
2021-01-12T08:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На Москву надвигаются морозы, Испанию завалило снегом, а во Франции небывалый для европейской страны гололед. Пока в мире лютует зима, самое время вспомнить, как от природной стихии спасаются в кино. Самые интересные фильмы о выживании — в материале РИА Новости.
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гроза, джомолунгма, арктика, погода, что посмотреть , лучшие фильмы, джерард батлер, кино и сериалы, ирина горбачева, знаменитости, джейк джилленхол, идрис эльба, мадс миккельсен , кейт уинслет, петр федоров, сергей пускепалис, константин хабенский, фото, леонардо ди каприо

Как выживают в кино: уловки Ди Каприо, хитрости Уинслет, метод Хабенского

08:00 12.01.2021
 
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На Москву надвигаются морозы, Испанию завалило снегом, а во Франции небывалый для европейской страны гололед. Пока в мире лютует зима, самое время вспомнить, как от природной стихии спасаются в кино. Самые интересные фильмы о выживании — в материале РИА Новости.
© 20th Century Fox Film Corporation (2004)

Один из самых известных фильмов про природные катаклизмы — "Послезавтра". Картина заставит содрогаться от видов замерзшего Нью-Йорка, гигантских цунами, накрывающих мегаполис, или смерча, разрушающего аэропорт. Режиссер Ролан Эммерих с присущей ему масштабностью показал, на что способна природа.

Главную роль, Сэма Холла, застрявшего в "Большом яблоке", сыграл Джейк Джилленхол. Он и его друзья выживают в новом ледниковом периоде, укрываясь в домах и библиотеке.

Есть и русский корабль, унесенный ураганом к берегам США, волки, бегающие по Манхэттену, заледеневшие Эмпайр-стейт-билдинг и статуя Свободы. Выглядит эпично — картина получила BAFTA за спецэффекты.

Кадр из фильма Послезавтра
1 из 10

Один из самых известных фильмов про природные катаклизмы — "Послезавтра". Картина заставит содрогаться от видов замерзшего Нью-Йорка, гигантских цунами, накрывающих мегаполис, или смерча, разрушающего аэропорт. Режиссер Ролан Эммерих с присущей ему масштабностью показал, на что способна природа.

Главную роль, Сэма Холла, застрявшего в "Большом яблоке", сыграл Джейк Джилленхол. Он и его друзья выживают в новом ледниковом периоде, укрываясь в домах и библиотеке.

Есть и русский корабль, унесенный ураганом к берегам США, волки, бегающие по Манхэттену, заледеневшие Эмпайр-стейт-билдинг и статуя Свободы. Выглядит эпично — картина получила BAFTA за спецэффекты.

© 20th Century Fox Film Corporation (2004)
© Universal Studios (2015)

Похоже, что Джилленхол любит холод и снег — он также снялся в фильме "Эверест", основанном на реальных событиях 1996 года.

Картина — про альпинистов, которые собираются на Джомолунгму, но в процессе получают сообщение о надвигающейся снежной буре.

Большинство направляется обратно в лагерь, а двое энтузиастов решают все же добраться до вершины. Начинается пурга, потом буря, и альпинисты сражаются не только с обморожениями. Вернутся не все.

Кадр из фильма Эверест
2 из 10

Похоже, что Джилленхол любит холод и снег — он также снялся в фильме "Эверест", основанном на реальных событиях 1996 года.

Картина — про альпинистов, которые собираются на Джомолунгму, но в процессе получают сообщение о надвигающейся снежной буре.

Большинство направляется обратно в лагерь, а двое энтузиастов решают все же добраться до вершины. Начинается пурга, потом буря, и альпинисты сражаются не только с обморожениями. Вернутся не все.

© Universal Studios (2015)
© Robert Simonds Company, RVK Studios (2018)

Кстати, режиссер "Эвереста" снял еще и фильм-катастрофу "Во власти стихии", на этот раз про океан и тоже по реальной истории.

Тэми (Шэйлин Вудли) и Ричард (Сэм Клафлин) знакомятся на Таити, влюбляются и отправляются в путешествие по Тихому океану на яхте. Их настигает мощный ураган, и, вместо того чтобы наслаждаться видами, герои должны спасаться. Яхта сломана, запасы воды на исходе.

Снимали картину в океане, а не в павильоне, оператор — лауреат "Оскара" Роберт Ричардсон. Настоящие гигантские волны, шторм и соленый ветер создают мощный эффект присутствия.

Кадр из фильма Во власти стихии
3 из 10

Кстати, режиссер "Эвереста" снял еще и фильм-катастрофу "Во власти стихии", на этот раз про океан и тоже по реальной истории.

Тэми (Шэйлин Вудли) и Ричард (Сэм Клафлин) знакомятся на Таити, влюбляются и отправляются в путешествие по Тихому океану на яхте. Их настигает мощный ураган, и, вместо того чтобы наслаждаться видами, герои должны спасаться. Яхта сломана, запасы воды на исходе.

Снимали картину в океане, а не в павильоне, оператор — лауреат "Оскара" Роберт Ричардсон. Настоящие гигантские волны, шторм и соленый ветер создают мощный эффект присутствия.

© Robert Simonds Company, RVK Studios (2018)
© Anonymous Content/Appian Way (2015)

Какой дикой бывает природа, лучше всего показывает фильм, за который Леонардо Ди Каприо получил долгожданный "Оскар": остросюжетный вестерн "Выживший".

Героя Лео охотника Хью ранили на удаленных от цивилизации равнинах Дикого Запада. Его друг Джон (Том Харди) вероломно оставляет пострадавшего и уезжает. Но Хью приходит в себя и намерен найти предателя, чтобы отомстить.

На пути — снежные просторы, медведи, суровая погода и враждебные племена индейцев. Впрочем, Хью опытный охотник и знает, как выживать.

Кадр из фильма Выживший (The Revenant)
4 из 10

Какой дикой бывает природа, лучше всего показывает фильм, за который Леонардо Ди Каприо получил долгожданный "Оскар": остросюжетный вестерн "Выживший".

Героя Лео охотника Хью ранили на удаленных от цивилизации равнинах Дикого Запада. Его друг Джон (Том Харди) вероломно оставляет пострадавшего и уезжает. Но Хью приходит в себя и намерен найти предателя, чтобы отомстить.

На пути — снежные просторы, медведи, суровая погода и враждебные племена индейцев. Впрочем, Хью опытный охотник и знает, как выживать.

© Anonymous Content/Appian Way (2015)
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)

Кейт Уинслет тоже оказалась любительницей историй про выживание. Следующей такой ролью после "Титаника" стала Алекс в картине "Между нами горы".

Ее героиня должна успеть из Юты в Денвер на собственную свадьбу, а Бен (Идрис Эльба) — на работу. Но аэропорт отменил рейсы из-за непогоды. Они нанимают частный самолет, который терпит крушение в горах, и они борются с дикой природой самостоятельно.

Усложняют задачу бродящая вокруг дикая пума, сломанная нога Алекс, жуткий холод, ветер и отсутствие еды. Но современные робинзоны находят выход. Живописные снежные пейзажи дополняют захватывающую картину.

Кадр из фильма Между нами горы
5 из 10

Кейт Уинслет тоже оказалась любительницей историй про выживание. Следующей такой ролью после "Титаника" стала Алекс в картине "Между нами горы".

Ее героиня должна успеть из Юты в Денвер на собственную свадьбу, а Бен (Идрис Эльба) — на работу. Но аэропорт отменил рейсы из-за непогоды. Они нанимают частный самолет, который терпит крушение в горах, и они борются с дикой природой самостоятельно.

Усложняют задачу бродящая вокруг дикая пума, сломанная нога Алекс, жуткий холод, ветер и отсутствие еды. Но современные робинзоны находят выход. Живописные снежные пейзажи дополняют захватывающую картину.

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
© Warner Bros. Pictures (2017)

Джерард Батлер уверенно спасал Спарту в почти одноименном фильме, а еще всю планету — в "Геошторме".

По сюжету человечество изобрело систему спутников, которые из космоса регулируют погоду и устраняют любые природные катаклизмы. Но один спутник взломали, и по всей Земле начинает твориться странное: торнадо, цунами, гигантский град, шторм.

Герою Батлера Джеку нужно быстро разобраться с "временными техническими трудностями", чтобы наладить погоду на планете.

Кадр из фильма Геошторм
6 из 10

Джерард Батлер уверенно спасал Спарту в почти одноименном фильме, а еще всю планету — в "Геошторме".

По сюжету человечество изобрело систему спутников, которые из космоса регулируют погоду и устраняют любые природные катаклизмы. Но один спутник взломали, и по всей Земле начинает твориться странное: торнадо, цунами, гигантский град, шторм.

Герою Батлера Джеку нужно быстро разобраться с "временными техническими трудностями", чтобы наладить погоду на планете.

© Warner Bros. Pictures (2017)
© Paramount Pictures (2019)

Если судить по кино, Американскому континенту действительно пригодились бы подобные спутники. Климат там очень непредсказуемый. В хорроре "Капкан" Кайя Скоделарио играет пловчиху Хейли, которая узнает, что на Флориду надвигается ураган пятой категории "Вэнди".

Хейли не может дозвониться до отца и едет искать его прямо к эпицентру непогоды. Оказывается, он ранен, а из-за усиливающегося урагана подвал их дома начинает затопляться. Телефонной связи нет, в дом через дренажную трубу проникают аллигаторы.

Герои окружены водой и заперты в жилище с хищниками. Спасаться Хейли и отцу придется с помощью домашней утвари и смекалки.

Кадр из фильма Капкан
7 из 10

Если судить по кино, Американскому континенту действительно пригодились бы подобные спутники. Климат там очень непредсказуемый. В хорроре "Капкан" Кайя Скоделарио играет пловчиху Хейли, которая узнает, что на Флориду надвигается ураган пятой категории "Вэнди".

Хейли не может дозвониться до отца и едет искать его прямо к эпицентру непогоды. Оказывается, он ранен, а из-за усиливающегося урагана подвал их дома начинает затопляться. Телефонной связи нет, в дом через дренажную трубу проникают аллигаторы.

Герои окружены водой и заперты в жилище с хищниками. Спасаться Хейли и отцу придется с помощью домашней утвари и смекалки.

© Paramount Pictures (2019)
© Armory Films, Union Entertainment (2018)

Мадс Миккельсен ощутил на себе, что такое настоящие морозы. И не только потому, что приезжал в Россию.

В картине "Затерянные во льдах" он играет летчика Овергора, который потерпел крушение в Арктике. Уже долгое время он подает радиосигналы с аварийного маяка и промышляет подледной рыбалкой.

Однажды его замечает вертолет, но при посадке падает. Овергор спасает второго пилота, раненую женщину и отправляется с ней к ближайшей метеостанции.

По пути им встречается недружелюбный белый медведь, бушует вьюга, но Овергор идет к цели. Если хотите выжить в ледяной пустыне с помощью подручных вещей — учитесь: Мадс показывает это отлично.

Кадр из фильма Затерянные во льдах
8 из 10

Мадс Миккельсен ощутил на себе, что такое настоящие морозы. И не только потому, что приезжал в Россию.

В картине "Затерянные во льдах" он играет летчика Овергора, который потерпел крушение в Арктике. Уже долгое время он подает радиосигналы с аварийного маяка и промышляет подледной рыбалкой.

Однажды его замечает вертолет, но при посадке падает. Овергор спасает второго пилота, раненую женщину и отправляется с ней к ближайшей метеостанции.

По пути им встречается недружелюбный белый медведь, бушует вьюга, но Овергор идет к цели. Если хотите выжить в ледяной пустыне с помощью подручных вещей — учитесь: Мадс показывает это отлично.

© Armory Films, Union Entertainment (2018)
© Фото предоставлено кинокомпанией ПРОФИТ

Оказаться в подобной ситуации можно на самом деле. Например, фильм-катастрофа "Ледокол" Николая Хомерики частично основан на реальных событиях. Они произошли в 1985-м, когда зажатый антарктическими льдами корабль провел в вынужденном дрейфе 133 дня.

У берегов Антарктики ледокол сталкивается с айсбергом и застревает. Охлаждают ситуацию не только погода, сковывающий все вокруг лед и вынужденная стоянка, но и драма внутри команды, блестяще сыгранная Петром Федоровым и Сергеем Пускепалисом.

Кадр из фильма Ледокол
9 из 10

Оказаться в подобной ситуации можно на самом деле. Например, фильм-катастрофа "Ледокол" Николая Хомерики частично основан на реальных событиях. Они произошли в 1985-м, когда зажатый антарктическими льдами корабль провел в вынужденном дрейфе 133 дня.

У берегов Антарктики ледокол сталкивается с айсбергом и застревает. Охлаждают ситуацию не только погода, сковывающий все вокруг лед и вынужденная стоянка, но и драма внутри команды, блестяще сыгранная Петром Федоровым и Сергеем Пускепалисом.

© Фото предоставлено кинокомпанией ПРОФИТ
© Студия Тритэ (2020)

Самая новая история про стихию — не про лед или воду. Отечественная героическая драма "Огонь" сейчас идет в прокате.

Она о пожарных, спасателях. О риске, с которым они сталкиваются, рассказывают Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Иван Янковский.

Снимали лесные пожары в Таганроге, Республике Карелии и Санкт-Петербурге. Интересно, что при создании картины, как уверяют ее авторы, ни одно живое дерево не пострадало. Закупали уже спиленные деревья, из которых делали лесные декорации.

Кадр из фильма Огонь
10 из 10

Самая новая история про стихию — не про лед или воду. Отечественная героическая драма "Огонь" сейчас идет в прокате.

Она о пожарных, спасателях. О риске, с которым они сталкиваются, рассказывают Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Иван Янковский.

Снимали лесные пожары в Таганроге, Республике Карелии и Санкт-Петербурге. Интересно, что при создании картины, как уверяют ее авторы, ни одно живое дерево не пострадало. Закупали уже спиленные деревья, из которых делали лесные декорации.

© Студия Тритэ (2020)
 
КультурагрозаДжомолунгмаАрктикаПогодачто посмотретьлучшие фильмыДжерард БатлерКино и сериалыИрина ГорбачеваЗнаменитостиДжейк ДжилленхолИдрис ЭльбаМадс МиккельсенКейт УинслетПетр ФедоровСергей ПускепалисКонстантин ХабенскийЛеонардо Ди Каприо
 
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