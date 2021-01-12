Как выживают в кино: уловки Ди Каприо, хитрости Уинслет, метод Хабенского

© 20th Century Fox Film Corporation (2004)

Один из самых известных фильмов про природные катаклизмы — "Послезавтра". Картина заставит содрогаться от видов замерзшего Нью-Йорка, гигантских цунами, накрывающих мегаполис, или смерча, разрушающего аэропорт. Режиссер Ролан Эммерих с присущей ему масштабностью показал, на что способна природа.

Главную роль, Сэма Холла, застрявшего в "Большом яблоке", сыграл Джейк Джилленхол. Он и его друзья выживают в новом ледниковом периоде, укрываясь в домах и библиотеке.

Есть и русский корабль, унесенный ураганом к берегам США, волки, бегающие по Манхэттену, заледеневшие Эмпайр-стейт-билдинг и статуя Свободы. Выглядит эпично — картина получила BAFTA за спецэффекты.