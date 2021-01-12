https://ria.ru/20210112/igra-1592722176.html

В России появится компьютерная игра о партии Жириновского

В России появится компьютерная игра о партии Жириновского

Шуточная компьютерная игра Call of LDPR, в которой пользователь познакомится с работой Либерально-демократической партии России и услышит фразы ее лидера... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:33

2021-01-12T14:33

2021-01-12T14:33

василий власов

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Шуточная компьютерная игра Call of LDPR, в которой пользователь познакомится с работой Либерально-демократической партии России и услышит фразы ее лидера Владимира Жириновского, выйдет в продажу 19 января, рассказал РИА Новости зампред фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов."Впервые в России, может быть, даже в мире, будет создана игра про политическую партию, про ее работу. Она будет в такой немного шуточной манере... Там будет достаточно много уровней, релиз игры запланирован и начало продаж игры на 19 января", - сказал Власов.По его словам, пользователь будет играть за простого, обычного парня, который живет в небольшом городе. "В большинстве случаев это шуточные пародийные вещи, к реальности это отношения не имеет. Но так или иначе ЛДПР будет там упоминаться", - рассказал парламентарий.По его словам, игру разрабатывал его помощник и видеоблогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) совместно с одной из компаний компьютерных игр. В озвучке, кроме самого Мэддисона, принимал участие другой помощник Власова и также видеоблогер Юрий Хованский. Кроме того, в игре будут использованы некоторые фразы Жириновского."На выборах многие политические партии сотрудничают с разными рекламными компаниями, сотрудничают с блогерами, со звёздами какими-то. Мы решили пойти по пути новому... Эта юмористическая игра лишний раз заставит пользователя уже серьезно заинтересовать политической партией после того, как он поиграет. Может, ему захочется прийти, вступить и начать свой политический путь", - сказал Власов.Выборы в Госдуму восьмого созыва, как ожидается, состоятся в сентябре 2021 года.

https://ria.ru/20201013/igry-1579617613.html

https://ria.ru/20201228/preemnik-1591295535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий власов, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика