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Илон Маск потерял первое место в рейтинге Forbes
Илон Маск потерял первое место в рейтинге Forbes
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes, при этом сохранив свое лидерство в рейтинге... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:12
2021-01-12T15:38
илон маск
джефф безос
бернар арно
билл гейтс
марк цукерберг
в мире
экономика
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes, при этом сохранив свое лидерство в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемом агентством Блумберг.По данным Forbes Real-Time, состояние Маска, сократившись за день на 13,5 миллиарда, составило 176,2 миллиарда долларов. Он опустился на второе место, уступив лидерство в рейтинге основателю Amazon Джеффу Безосу, чей капитал оценили в 182,1 миллиарда долларов.Днем ранее основные американские фондовые индексы снизились, при этом акции Tesla подешевели сразу на 7,8 процента, до 811,19 доллара. А это основа благосостояния Маска.На третьей строчке рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (154,6 миллиарда долларов), четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс (121,4 миллиарда). Пятая строчка досталась основателю Facebook Марку Цукербергу с состоянием в 94 миллиарда долларов.В то же время BBI оценил капитал основателя Tesla в 194 миллиарда долларов (снижение за день на 15,6 миллиарда), а состояние Безоса — в 183 миллиарда (снижение на 3,65 миллиарда), бизнесмены заняли в рейтинге первое и второе места соответственно.
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илон маск, джефф безос, бернар арно, билл гейтс, марк цукерберг, в мире, экономика

Илон Маск потерял первое место в рейтинге Forbes

09:12 12.01.2021 (обновлено: 15:38 12.01.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes, при этом сохранив свое лидерство в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемом агентством Блумберг.
По данным Forbes Real-Time, состояние Маска, сократившись за день на 13,5 миллиарда, составило 176,2 миллиарда долларов. Он опустился на второе место, уступив лидерство в рейтинге основателю Amazon Джеффу Безосу, чей капитал оценили в 182,1 миллиарда долларов.
Днем ранее основные американские фондовые индексы снизились, при этом акции Tesla подешевели сразу на 7,8 процента, до 811,19 доллара. А это основа благосостояния Маска.
На третьей строчке рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (154,6 миллиарда долларов), четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс (121,4 миллиарда). Пятая строчка досталась основателю Facebook Марку Цукербергу с состоянием в 94 миллиарда долларов.
В то же время BBI оценил капитал основателя Tesla в 194 миллиарда долларов (снижение за день на 15,6 миллиарда), а состояние Безоса — в 183 миллиарда (снижение на 3,65 миллиарда), бизнесмены заняли в рейтинге первое и второе места соответственно.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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Илон МаскДжефф БезосБернар АрноБилл ГейтсМарк ЦукербергВ миреЭкономика
 
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