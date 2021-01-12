https://ria.ru/20210112/forbes-1592670914.html

Илон Маск потерял первое место в рейтинге Forbes

Илон Маск потерял первое место в рейтинге Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes, при этом сохранив свое лидерство в рейтинге... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T09:12

2021-01-12T09:12

2021-01-12T15:38

илон маск

джефф безос

бернар арно

билл гейтс

марк цукерберг

в мире

экономика

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes, при этом сохранив свое лидерство в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемом агентством Блумберг.По данным Forbes Real-Time, состояние Маска, сократившись за день на 13,5 миллиарда, составило 176,2 миллиарда долларов. Он опустился на второе место, уступив лидерство в рейтинге основателю Amazon Джеффу Безосу, чей капитал оценили в 182,1 миллиарда долларов.Днем ранее основные американские фондовые индексы снизились, при этом акции Tesla подешевели сразу на 7,8 процента, до 811,19 доллара. А это основа благосостояния Маска.На третьей строчке рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (154,6 миллиарда долларов), четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс (121,4 миллиарда). Пятая строчка досталась основателю Facebook Марку Цукербергу с состоянием в 94 миллиарда долларов.В то же время BBI оценил капитал основателя Tesla в 194 миллиарда долларов (снижение за день на 15,6 миллиарда), а состояние Безоса — в 183 миллиарда (снижение на 3,65 миллиарда), бизнесмены заняли в рейтинге первое и второе места соответственно.

https://ria.ru/20210109/mars-1592426483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, джефф безос, бернар арно, билл гейтс, марк цукерберг, в мире, экономика