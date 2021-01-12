https://ria.ru/20210112/erdogan-1592782872.html

Эрдоган зарегистрировался в Telegram

Эрдоган зарегистрировался в Telegram

Президент Турции Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP, заявили в администрации главы государства. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T20:40

2021-01-12T20:40

2021-01-12T21:07

telegram (приложение)

whatsapp inc.

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_91b9c250938375011c1eeb3e92d4e54c.jpg

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP, заявили в администрации главы государства."Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram", — говорится в сообщении.В администрации добавили, что во вторник Эрдоган также завел в Telegram свой канал. По состоянию на 20:40 мск у него было более 22 тысяч подписчиков.Ранее турецкая администрация отказалась от WhatsApp из-за обновленного пользовательского соглашения.В январе разработчики мессенджера добавили в его текст пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В соглашении указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться необходимой информацией о пользователе со всем "семейством приложений" для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.Антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook.

https://ria.ru/20210112/telegram-1592757783.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), whatsapp inc., турция, реджеп тайип эрдоган, в мире