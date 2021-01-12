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Эрдоган зарегистрировался в Telegram
Эрдоган зарегистрировался в Telegram
Президент Турции Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP, заявили в администрации главы государства. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T20:40
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турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP, заявили в администрации главы государства."Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram", — говорится в сообщении.В администрации добавили, что во вторник Эрдоган также завел в Telegram свой канал. По состоянию на 20:40 мск у него было более 22 тысяч подписчиков.Ранее турецкая администрация отказалась от WhatsApp из-за обновленного пользовательского соглашения.В январе разработчики мессенджера добавили в его текст пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В соглашении указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться необходимой информацией о пользователе со всем "семейством приложений" для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.Антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook.
https://ria.ru/20210112/telegram-1592757783.html
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telegram (приложение), whatsapp inc., турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган зарегистрировался в Telegram

20:40 12.01.2021 (обновлено: 21:07 12.01.2021)
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP, заявили в администрации главы государства.
"Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram", — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что во вторник Эрдоган также завел в Telegram свой канал. По состоянию на 20:40 мск у него было более 22 тысяч подписчиков.
Ранее турецкая администрация отказалась от WhatsApp из-за обновленного пользовательского соглашения.
В январе разработчики мессенджера добавили в его текст пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В соглашении указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться необходимой информацией о пользователе со всем "семейством приложений" для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
Антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 18:01
Число пользователей Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов
 
Telegram (приложение)WhatsApp Inc.ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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