https://ria.ru/20210112/erdogan-1592782872.html
Эрдоган зарегистрировался в Telegram
Эрдоган зарегистрировался в Telegram
Президент Турции Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP, заявили в администрации главы государства. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T20:40
2021-01-12T20:40
2021-01-12T21:07
telegram (приложение)
whatsapp inc.
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP, заявили в администрации главы государства."Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram", — говорится в сообщении.В администрации добавили, что во вторник Эрдоган также завел в Telegram свой канал. По состоянию на 20:40 мск у него было более 22 тысяч подписчиков.Ранее турецкая администрация отказалась от WhatsApp из-за обновленного пользовательского соглашения.В январе разработчики мессенджера добавили в его текст пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В соглашении указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться необходимой информацией о пользователе со всем "семейством приложений" для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.Антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook.
https://ria.ru/20210112/telegram-1592757783.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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telegram (приложение), whatsapp inc., турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
АНКАРА, 12 янв — РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган
зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP, заявили в администрации главы государства.
"Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram", — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что во вторник Эрдоган также завел в Telegram свой канал. По состоянию на 20:40 мск у него было более 22 тысяч подписчиков.
Ранее турецкая администрация отказалась от WhatsApp
из-за обновленного пользовательского соглашения.
В январе разработчики мессенджера добавили в его текст пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В соглашении указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться необходимой информацией о пользователе со всем "семейством приложений" для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
Антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook.