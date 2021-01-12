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В Госдуме предложили освободить от ЕГЭ желающих учиться в колледжах
В Госдуме предложили освободить от ЕГЭ желающих учиться в колледжах
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов настаивает на поэтапном отказе от ЕГЭ, по его мнению, освободить от сдачи экзамена нужно тех, кто хочет... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:27
2021-01-12T14:27
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
образование - общество
общество
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов настаивает на поэтапном отказе от ЕГЭ, по его мнению, освободить от сдачи экзамена нужно тех, кто хочет получить среднее специальное образование, а также тех, кто поступает в вузы, которые проводят собственные вступительные испытания."Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ – его нужно сделать добровольным. Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ. Не нужен такой экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания", - написал Миронов в своем Telegram-канале во вторник.Он добавил, что СР настаивает на отказе от ЕГЭ и возвращении "к лучшим экзаменационным практикам отечественной школы".Лидер фракции также отметил, что ряд педагогов уже раскритиковали новые варианты Единого государственного экзамена для 2021-22 учебного года, подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений. "Пока речь идет о проекте, но заданный вектор уже ясен: единый госэкзамен все дальше уходит в сторону от школьной программы. В результате школьникам приходится учиться дважды – по основной программе и в рамках подготовки к ЕГЭ", - заметил политик. Он считает, что без репетиторов "нормально сдать такой экзамен почти невозможно".Миронов полагает, что ЕГЭ "фактически стал инструментом для выкачивания денег из родителей". "Для семей с небольшими доходами это реальная проблема, тем более в кризис. Дети из таких семей практически лишаются шансов получить бесплатное высшее образование, которое гарантировано государством. Эта ситуация крайне опасна и грозит в перспективе социальным взрывом", - подчеркнул лидер справедливороссов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/ege-1591937444.html
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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, образование - общество, общество

В Госдуме предложили освободить от ЕГЭ желающих учиться в колледжах

14:27 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаспорт на столе во время пробной сдачи Единого государственного экзамена
Паспорт на столе во время пробной сдачи Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов настаивает на поэтапном отказе от ЕГЭ, по его мнению, освободить от сдачи экзамена нужно тех, кто хочет получить среднее специальное образование, а также тех, кто поступает в вузы, которые проводят собственные вступительные испытания.
"Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ – его нужно сделать добровольным. Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ. Не нужен такой экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания", - написал Миронов в своем Telegram-канале во вторник.
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Он добавил, что СР настаивает на отказе от ЕГЭ и возвращении "к лучшим экзаменационным практикам отечественной школы".
Лидер фракции также отметил, что ряд педагогов уже раскритиковали новые варианты Единого государственного экзамена для 2021-22 учебного года, подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений. "Пока речь идет о проекте, но заданный вектор уже ясен: единый госэкзамен все дальше уходит в сторону от школьной программы. В результате школьникам приходится учиться дважды – по основной программе и в рамках подготовки к ЕГЭ", - заметил политик. Он считает, что без репетиторов "нормально сдать такой экзамен почти невозможно".
Миронов полагает, что ЕГЭ "фактически стал инструментом для выкачивания денег из родителей". "Для семей с небольшими доходами это реальная проблема, тем более в кризис. Дети из таких семей практически лишаются шансов получить бесплатное высшее образование, которое гарантировано государством. Эта ситуация крайне опасна и грозит в перспективе социальным взрывом", - подчеркнул лидер справедливороссов.
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