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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/dzhonson-1592780053.html
Китай резко ответил на слова Джонсона о происхождении коронавируса
Китай резко ответил на слова Джонсона о происхождении коронавируса
Китайский МИД прокомментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о происхождении нового коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T20:16
2021-01-12T20:55
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
борис джонсон
дональд трамп
мид кнр
великобритания
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Китайский МИД прокомментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о происхождении нового коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.Ранее глава британского правительства обвинил в пандемии COVID-19 лечебные практики с использованием панголинов. Британское издание Daily Mail увидело в его словах "тонкую завуалированную критику" традиционной китайской медицины.Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, в свою очередь, подчеркнул, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые. "В этом вопросе нет места для людей, которые спекулируют на эту тему и раздувают шумиху. Это только подрывает международное сотрудничество", — сказал дипломат.На Западе регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции на угрозу.Ранее заместитель советника действующего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из китайской лаборатории самой "достоверной" теорией возникновения эпидемии. В МИД Китая назвали его предположения "низкокачественной ложью и слухами". Власти страны неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, борис джонсон, дональд трамп, мид кнр, великобритания, китай, сша, в мире

Китай резко ответил на слова Джонсона о происхождении коронавируса

20:16 12.01.2021 (обновлено: 20:55 12.01.2021)
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Китайский МИД прокомментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о происхождении нового коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее глава британского правительства обвинил в пандемии COVID-19 лечебные практики с использованием панголинов. Британское издание Daily Mail увидело в его словах "тонкую завуалированную критику" традиционной китайской медицины.
"Практика использования чешуи панголинов для поддержания мужской силы безумна. Пандемия коронавируса была результатом дисбаланса в отношениях человека с природой. Вирус произошел от летучих мышей или панголинов, из-за глупой идеи о том, что измельченная чешуя этого животного каким-то образом придаст вам силу или что-то в этом роде", — сказал Джонсон на встрече мировых лидеров, посвященной защите природы.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, в свою очередь, подчеркнул, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые.
"В этом вопросе нет места для людей, которые спекулируют на эту тему и раздувают шумиху. Это только подрывает международное сотрудничество", — сказал дипломат.
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Ранее заместитель советника действующего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из китайской лаборатории самой "достоверной" теорией возникновения эпидемии. В МИД Китая назвали его предположения "низкокачественной ложью и слухами". Власти страны неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонДональд ТрампМИД КНРВеликобританияКитайСШАВ мире
 
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