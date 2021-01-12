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Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
Водитель грузовика, который, предположительно, является виновником ДТП с военной колонной в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов, пишет "Московский... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T06:29
2021-01-12T06:57
дтп с военными автобусами в подмосковье
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Водитель грузовика, который, предположительно, является виновником ДТП с военной колонной в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов, пишет "Московский комсомолец".Мужчина, находившийся за рулем грузовика, судя по постам на его страницах в соцсетях, любит автомобили и быструю езду. Также он участвовал – по крайней мере как зритель – в ночных дрифтах по Москве, сообщает издание.Участник ДТП до недавнего времени работал в московской фирме, занимающейся перевозками стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было.Авария произошла в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным ведомства, в колонну военных автобусов врезался водитель гражданского грузовика "Тонар", не справившийся с управлением. Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в четырех автобусах находились более 100 человек. По последним данным региональных властей, в ДТП пострадали 43 человека.
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дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье)

Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну

06:29 12.01.2021 (обновлено: 06:57 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновДТП с военными автобусами в Подмосковье
ДТП с военными автобусами в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Водитель грузовика, который, предположительно, является виновником ДТП с военной колонной в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов, пишет "Московский комсомолец".
Мужчина, находившийся за рулем грузовика, судя по постам на его страницах в соцсетях, любит автомобили и быструю езду. Также он участвовал – по крайней мере как зритель – в ночных дрифтах по Москве, сообщает издание.
ДТП с военными автобусами в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Авария произошла на 28-м километре Новорижского шоссе.

На месте ДТП на 28-м километре Новорижского шоссе, где грузовой автомобиль въехал в один из четырех военных автобусов ПАЗ, следовавших автоколонной
1 из 8

Авария произошла на 28-м километре Новорижского шоссе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Колонну автобусов протаранил гражданский грузовик, водитель которого не справился с управлением.

ДТП с военными автобусами в Подмосковье
2 из 8

Колонну автобусов протаранил гражданский грузовик, водитель которого не справился с управлением.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

В результате ДТП погибли четыре человека и пострадали более 40.

ДТП с военными автобусами в Подмосковье
3 из 8

В результате ДТП погибли четыре человека и пострадали более 40.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Там где-то четыре-пять автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте", — рассказал один из очевидцев.

ДТП с военными автобусами в Подмосковье
4 из 8

"Там где-то четыре-пять автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте", — рассказал один из очевидцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На место ДТП прибыли бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи и санитарная авиация.

На месте ДТП на 28-м километре Новорижского шоссе, где грузовой автомобиль въехал в один из четырех военных автобусов ПАЗ, следовавших автоколонной
5 из 8

На место ДТП прибыли бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи и санитарная авиация.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Больше 20 пострадавших отправили Красногорскую городскую больницу №1 и госпиталь Вишневского.

ДТП с военными автобусами в Подмосковье
6 из 8

Больше 20 пострадавших отправили Красногорскую городскую больницу №1 и госпиталь Вишневского.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

На месте ДТП с военными автобусами в Подмосковье
7 из 8

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП с военными автобусами в Подмосковье
8 из 8

Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Авария произошла на 28-м километре Новорижского шоссе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Колонну автобусов протаранил гражданский грузовик, водитель которого не справился с управлением.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 8

В результате ДТП погибли четыре человека и пострадали более 40.

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 8

"Там где-то четыре-пять автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте", — рассказал один из очевидцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 8

На место ДТП прибыли бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи и санитарная авиация.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Больше 20 пострадавших отправили Красногорскую городскую больницу №1 и госпиталь Вишневского.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 8

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

© РИА Новости / Максим Блинов
8 из 8

Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участник ДТП до недавнего времени работал в московской фирме, занимающейся перевозками стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было.
Авария произошла в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным ведомства, в колонну военных автобусов врезался водитель гражданского грузовика "Тонар", не справившийся с управлением. Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в четырех автобусах находились более 100 человек. По последним данным региональных властей, в ДТП пострадали 43 человека.
ДТП с военными автобусами в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 21:46
В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком
 
ДТП с военными автобусами в ПодмосковьеМосковская область (Подмосковье)
 
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