https://ria.ru/20210112/dtp-1592663785.html

Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну

Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну

Водитель грузовика, который, предположительно, является виновником ДТП с военной колонной в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов, пишет "Московский... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T06:29

2021-01-12T06:29

2021-01-12T06:57

дтп с военными автобусами в подмосковье

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Водитель грузовика, который, предположительно, является виновником ДТП с военной колонной в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов, пишет "Московский комсомолец".Мужчина, находившийся за рулем грузовика, судя по постам на его страницах в соцсетях, любит автомобили и быструю езду. Также он участвовал – по крайней мере как зритель – в ночных дрифтах по Москве, сообщает издание.Участник ДТП до недавнего времени работал в московской фирме, занимающейся перевозками стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было.Авария произошла в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным ведомства, в колонну военных автобусов врезался водитель гражданского грузовика "Тонар", не справившийся с управлением. Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в четырех автобусах находились более 100 человек. По последним данным региональных властей, в ДТП пострадали 43 человека.

https://ria.ru/20210111/dtp-1592645357.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье)