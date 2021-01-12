https://ria.ru/20210112/dolgi-1592776926.html

Жириновский предложил запретить отключать свет и газ за долги

Жириновский предложил запретить отключать свет и газ за долги

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:49

2021-01-12T19:49

2021-01-12T19:49

пожар в жилом доме в екатеринбурге

валерий горелых

лдпр

владимир жириновский

екатеринбург

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников.Ранее сообщалось, что квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной в Екатеринбурге загорелась в ночь на 12 января. Причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, унесшем жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали вместо отключенного за долги электричества, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Давайте лучше изыскивать имущество должников, распродавать его и за счет этих денег компенсировать долги. В крайнем случае направлять информацию о должниках депутатам всех уровней. Кто-то из них может найти способ компенсации долгов по коммунальным платежам", - предложил политик.По его мнению, нельзя людей оставлять без света, газа или коммуникаций в зимний период, так как долги не стоят их жизни и здоровья."Мы будем стараться менять законодательство в направлении защиты прав граждан на нормальную жизнь", - подчеркнул лидер ЛДПР.

https://ria.ru/20210112/pozhar-1592687872.html

екатеринбург

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пожар в жилом доме в екатеринбурге, валерий горелых, лдпр, владимир жириновский, екатеринбург, общество