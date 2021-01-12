Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/dolgi-1592776926.html
Жириновский предложил запретить отключать свет и газ за долги
Жириновский предложил запретить отключать свет и газ за долги
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:49
2021-01-12T19:49
пожар в жилом доме в екатеринбурге
валерий горелых
лдпр
владимир жириновский
екатеринбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:51:3074:1780_1920x0_80_0_0_324c90b38a88fa67dfb01a19a8b18c98.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников.Ранее сообщалось, что квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной в Екатеринбурге загорелась в ночь на 12 января. Причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, унесшем жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали вместо отключенного за долги электричества, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Давайте лучше изыскивать имущество должников, распродавать его и за счет этих денег компенсировать долги. В крайнем случае направлять информацию о должниках депутатам всех уровней. Кто-то из них может найти способ компенсации долгов по коммунальным платежам", - предложил политик.По его мнению, нельзя людей оставлять без света, газа или коммуникаций в зимний период, так как долги не стоят их жизни и здоровья."Мы будем стараться менять законодательство в направлении защиты прав граждан на нормальную жизнь", - подчеркнул лидер ЛДПР.
https://ria.ru/20210112/pozhar-1592687872.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6da648ed48334cd897c11a08cac0357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар в жилом доме в екатеринбурге, валерий горелых, лдпр, владимир жириновский, екатеринбург, общество

Жириновский предложил запретить отключать свет и газ за долги

19:49 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников.
Ранее сообщалось, что квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной в Екатеринбурге загорелась в ночь на 12 января. Причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, унесшем жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали вместо отключенного за долги электричества, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Необходимо изменить наше законодательство, а именно запретить отключение света. Ну отключили им свет, но люди не будут сидеть в темноте. Конечно, они будут использовать другие способы освещения – жечь свечи, лучину, керосиновые лампы. И все это пожароопасно. То же самое и с газом. Если отключить его, то может не быть горячей воды, так как в некоторых домах она нагревается котлом или бойлером, нет возможности приготовить пищу. Люди будут искать, чем газ заменить", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Давайте лучше изыскивать имущество должников, распродавать его и за счет этих денег компенсировать долги. В крайнем случае направлять информацию о должниках депутатам всех уровней. Кто-то из них может найти способ компенсации долгов по коммунальным платежам", - предложил политик.
По его мнению, нельзя людей оставлять без света, газа или коммуникаций в зимний период, так как долги не стоят их жизни и здоровья.
"Мы будем стараться менять законодательство в направлении защиты прав граждан на нормальную жизнь", - подчеркнул лидер ЛДПР.
Сотрудники пожарной службы во дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 11:14
Очевидец рассказал подробности пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге
 
Пожар в жилом доме в ЕкатеринбургеВалерий ГорелыхЛДПРВладимир ЖириновскийЕкатеринбургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния